Begge de to brødrene løp på 3.31-tallet i stevnet i Paris.

Det til tross for at de kom rett fra høydetrening og til stevnet. Trenerpappa Gjert hadde nemlig satt foten ned for topping inn mot stevnet. Guttene har isteden prioritert knallhard trening.

– Heldigvis så funker trening. Det er det vi tenker på nå. Hvis vi går glipp av for mye trening hver sesong, så klarer vi ikke ta de neste stegene. Det er en hårfin balansegang, sier Filip Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Han løp 1500-meteren på 3.31,06 lørdag.

Måtte løpe for halv maskin

Det altså til tross for den harde treningen. Jakob Ingebrigtsen løp på 3.31,33. Det visste han ikke da han snakket med NRK.

– Å, det var så fort? Ja, det sier litt. Hvis jeg får lov å prøve, så vet vi hvor det kan gå. Det er fantastisk å tenke på. Da kan det bli magiske tider, sa Jakob da han fikk høre om tiden.

VILLE TOPPE: Jakob Ingebrigtsen ønsket i utgangspunktet å være i bedre form til lørdagens stevne i Paris. Likevel ble det fjerdeplass med tiden 3.31,33. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

For selv om både Jakob og Filip har vært i nærheten av å løpe under den magiske 3.30-grensen tidligere, var ikke dette tidspunktet å bryte grensen, mente Gjert Ingebrigtsen. Det var i utgangspunktet yngstebror Jakob litt uenig i, forteller storebror Filip.

– Jeg begynner å bli relativt voksen i det gamet her. Jeg vet vi må prioritere litt for å gjøre det så bra som man vil. Jeg vil påstå at Jakob var litt mer gretten enn meg. Han vil helst være mye bedre i hvert eneste løp, sier Filip.

– Jeg var nødt å løpe for halv maskin. Hadde jeg vært litt «sharp», så hadde jeg hatt mer å gi mot slutten. Men jeg syntes jeg fikk gjort det beste ut av det. Det var en grei gjennomkjøring og jeg må være fornøyd, sier Jakob.

Kanonsterk løping

Som vanlig, får vi nesten si, la brødrene Ingebrigtsen seg langt bak i feltet fra start.

Og det gikk fort. Da løperne passerte 800 meter, viste klokken 1,52. Da lå guttene greit plassert.

BRØDREDUELL: Jakob og Filip Ingebrigtsen hadde henholdsvis den nest beste og sjette beste tiden i verden i år. I dag bøle det fjerde- og tredjeplass. Foto: Charles Platiau / Reuters

– Det er 3,30-fart, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Det ble litt tungt mot slutten, men Filip Ingebrigtsen er likevel strålende fornøyd med prestasjonen:

– Det flyter veldig greit med den farten her, men jeg har ikke det kicket og overskuddet til å dra frem den spurten. Det må man i VM. Når dette er grunnivået, og utgangspunktet for å toppe inn mot VM, så er det veldig bra, sier han.

Ronald Musagala vant løpet med sterke 3.30,58.

Se sendingen her: