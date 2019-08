Warholm tok sin tredje Diamond League-seier på rad

Det store spørsmålet mange stilte seg før konkurransen var om Warholm var i stand til å løpe under den magiske grensen på 47.

Det lyktes han ikke med, men sunnmøringen gjennomførte et svært godt løp og avsluttet på tiden 47,26. Løpet var karrierens nest beste.

Hekkeløperens europeiske rekord fra London er på 47,12.

– Det er alltid gøy å vinne, det er alltid det viktigste. Det var et veldig bra løp. Jeg har blitt stabil på tider ned mot 47 og det er veldig bra, sier Warholm.

– Det var veldig gøy, sier han.

Hans sterkeste konkurrenter stilte ikke til start under Diamond League i Paris lørdag. Verken Abderrahman Samba (ute med skade) og Rai Benjamin (nr. 2 i verden i år, bak Warholm) deltok og Warholm var dermed storfavoritt på forhånd.

Dette er Warholms tredje Diamond League-seier på rad. De to forrige kom i Stockholm og Bislett (i London var ikke 400 meter hekk Diamond League-øvelse).

NRKs ekspert Vebjørn Rodal mener Warholm imponerer igjen.

– Han gjør et nytt mesterløp. Han går igjen 13 steg mellom alle hekkene, men i dag ble kanskje det jaget om 13 steg på slutten en liten hemsko. Han mister veldig frekvensen mellom den niende og tiende hekken. Han må lange ut veldig, og blir litt seig mellom nest siste og siste hekken. men det er en imponerende stayer. Han står gått fra siste hekk og inn.

– Jeg tror det er lurt å gi litt slipp på antall konkurranser. At han passer på å trene godt mellom hvert eneste løp. Det er et viktig år med et sent VM. Og det blir viktig neste år også, med OL.