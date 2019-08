– Jeg vil ikke kalle det en konflikt, men en liten diskusjon om hva som er vitsen med å løpe når man ikke er på sitt beste. Man kan ikke alltid være på sitt beste. Av og til må man trene. Og det har vi gjort nå, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Fredag kveld ankom han Paris sammen med kona Tone, halvannen time etter at sønnene Jakob og Filip var på plass.

Lørdag kveld løper de (altså sønnene) 1500 meter i Diamond League-stevnet i Paris.

Se løpet på nrk.no eller NRK 2 kl 20.35. Sendingen starter på NRK 1 kl. 19.50 med Karsten Warholm på 400 meter hekk kl. 20.03

Det kunne ha vært en ny anledning til å forsøke å bryte den magiske 3.30-grensa. Før løpet står Filip med en personlig rekord på 3.30,01 fra Monaco i fjor, som også er norsk rekord.

Jakob står med 3.30,16 fra Lausanne i år.

– Har vært diskusjoner

Begge vil særdeles gjerne komme seg på den andre siden av grensa, men slik blir det neppe i Paris.

– Dette er dessverre ikke et løp vi har fått lov til å legge så mye i, vi satser alt mot Diamond League-finalen i Brussel og VM, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Det har vært diskusjon fram og tilbake om vi skulle få lov til å delta her, og om vi skulle prioritere det. Så har det blitt en mellomting. Det er liksom Brussel og VM som betyr noe, og som det blir lagt vekt på. Men vi liker å konkurrere, og sier ikke nei takk til litt pause i treningen, sier Filip.

– De er litt sure på meg, fordi jeg har stilt dem sånn. Men sånn er det, vi må ha fokus litt lenger fram. Man kan ikke være på topp alltid, fastslår trenerpappa Gjert.

– Fikk valget

De kommer til Paris rett fra en pågående høydesamling i sveitsiske St. Moritz, og stiller med treningstunge bein.

– Nå er vi fortsatt i en mengdeperiode, og har ikke fått sluppet så mye opp som vi gjerne skulle hatt lyst til hvis vi skulle kunne springe veldig fort, erkjenner Filip.

– For fem uker siden fikk de valget om å løpe her eller ikke, for de kommer ikke til å klare å løpe særlig fort, og i hvert fall ikke være på sitt beste. Så ville de gjøre det likevel, bare for å få et «break» i treningen, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen vil likevel ikke lukke døra for å bryte 3.30-grensa, men påpeker:

– Hvis vi springer 3.30 nå, kan vi springe ekstremt mye fortere hvis vi har ladet opp til det.

Går for seier likevel

Likevel kan det bli en spennende lørdagskveld i Paris. For familien Ingebrigtsen er ikke de eneste som trener til VM. Og den eneste som har løpt fortere enn Jakob Ingebrigtsen i år, kenyanske Timothy Cheruiyot ,deltar ikke.

Det betyr at det likevel kan være mulig å ta familiens første Diamond League-seier.

– Det er alltid en mulighet for å komme langt fram og gjøre et bra løp. Det er mange sterke her. De beste er her, unntatt Cheruiyot. Så det er som det pleier å være, og det er alltid spennende å se hvordan det er. Vi skal i alle fall løpe, og vi får håpe det går bra, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Vi går alltid inn i hvert Diamond League-stevne for å prøve å vinne, det er i hvert fall innstillingen. Og når den med best tid i år, og som har vært den beste 1500-meterløperen i verden de siste par årene, ikke er på startstreken, så åpner det muligheten for å rykke opp en plass. Men det er mange andre gode, og det skal stemme bra for at vi skal vinne Diamond League-stevner, konstaterer Filip Ingebrigtsen.