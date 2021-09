Tidligere denne måneden gikk Johannes Høsflot Klæbo ut og sa at han ønsket at idrettsledere skulle ta et klarere standpunkt om menneskerettssituasjonen i Beijing, i forkant av det kommende vinter-OL.

Idrettspresident Berit Kjøll er av en annen oppfatning enn langrennsstjernen.

– Jeg tenker at min stemme har vært veldig tydelig hele veien, sier Kjøll til NRK.

– Jeg opplever at det at vi tar sterkt avstand fra brudd på menneskerettigheter, og likeverd og inkludering, i arrangement som OL og PL (Paralympics, journ.anm.), det er et tydelig standpunkt vi tar.

– Hjelper lite

Klæbo fortalte til NRK at han hadde gitt tydelig beskjed internt om at han ønsket mer tydelighet. Samtidig ga han ros til fotballforbundet for sitt tydelige standpunkt i forbindelse med markeringene mot fotball-VM-arrangøren Qatar.

Også flere av de andre langrennsløperne på elitelaget uttrykte et ønske om at idrettslederne må stå tydeligere frem og ta mer ansvar.

De opplever at både Norges Skiforbund og Olympiatoppen legger til rette for at utøverne skal mene noe selv, og ikke at de går sammen om et felles budskap.

– Det er mulig Kjøll føler hun har vært tydelig, men det hjelper lite så lenge ikke de berørte, i dette tilfellet utøverne, er i nærheten av å ha den samme følelsen, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

ETTERLYST: Saltvedt mener utøverne først nå har fått et tydelig signal. Foto: Alem Zebiz / NRK

– De har etterlyst signaler fra ledelsen i norsk idrett, men det er først nå de virkelig får det. Når Kjøll også sier at hun ikke ville gitt OL til Kina i dag, er det av typen signaler som har vært etterlyst og et veldig langt steg i riktig retning.

For på spørsmål om Kina ikke bør få fremtidige mesterskap dersom de fortsetter å være slik de er i dag, var Kjølls svar følgende:

– Nei, det mener jeg bestemt.

– Myndighetenes ansvar

Kjøll sier at de ønsker at utøvere bruker ytringsfriheten og har en tydelig stemme. Gitt at de selv ønsker å uttale seg.

– Vår jobb blir å skolere og sikre at alle har god og grundig innsikt i utfordringer i det landet man kommer til. Også Kina, sier Kjøll.

– Hvorfor er ikke deres jobb å gjøre noe med menneskerettighetssituasjonen i Kina?

– Først og fremst så er denne jobben myndighetens ansvar. Vi driver idrett og vi skal drive idrett. Men gjennom de store idrettsarrangementene som OL og PL er, så vil man også kunne tydeliggjøre og synliggjøre en stemme som vi nå bruker aktivt.

– Hvilke endringer har du foreslått?

– Helt konkret er den viktigste endringen, som jeg har foreslått personlig, godt styresett i hele den europeiske olympiske komitebevegelsen.

– Men godt styresett handler ikke om menneskerettighetssituasjonen i Kina?

– Godt styresett handler om at man også åpner opp for å diskutere problemstillinger som tidligere ikke har vært på agendaen. Gjennom mangfold i sammensetningen av grupperinger i styrerommet.