Solbakken ut mot langrennssjef Bjervig: – Respektløs og kunnskapsløs

– En ting er at det er respektløst, det er også totalt kunnskapsløst. Jeg tror Norges Skiforbund må ta en historietime med Bjervig, én time om Kina, én time om Qatar, så han i hvert fall vet litt om hva han snakker om.

Det sier landslagssjef Ståle Solbakken oppgitt til NRK.

Ståle Solbakken mener det er viktig og riktig at utøvere og idrettsledere sammen går i bresjen for å markere seg. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Bakgrunnen er et intervju Bjervig nylig gjorde med NRK for å svare på Johannes Høsflot Klæbos ønske om at idrettsledere i blant annet Skiforbundet, i forkant av vinter-OL, skal ta et klarere standpunkt om menneskerettighets-situasjonen i Kina.

Bjervig, som er langrennssjef i Norges Skiforbund, sa der følgende:

– Jeg synes at, hvis man først skal mene noe, så bør man mene det også. Ikke bare løfte en hånd og eller ha noen bokstaver på en t-skjorte og så ferdig med det. Vi er bevisste på hvordan forholdene er i Kina.

– Skjønner at han har «driti» seg ut

Den uttalelsen, som er vanskelig å tolke som noe annet enn en referanse til de aksjonene fotballandslaget har hatt opp mot VM i Qatar, får Ståle Solbakken til å reagere.

– Det må stå for Espen Bjervigs regning, ikke Skiforbundet. Jeg har høyere tanker om Norges Skiforbund enn som så. Espen Bjervig er vel da en av få i Norge som ikke vet hva som foregår i Kina, og en av de få i Norge som ikke vet hva vi har gjort i Qatar-saken, sier Solbakken.

Norge har blant annet markert ved å løfte venstre hånd, det mest kjente tegnet for menneskerettigheter. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Som NRK nylig omtalte, har Norges Fotballforbund vært i over 100 møter om Qatar de siste månedene.

Lise Klaveness er blant fem personer som sitter i fotballforbundets Qatar-arbeidsgruppe, og forbundet har også vært i møter direkte med Fifa eller organisasjonskomiteen til VM, samt arbeidstakerorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner.

– Jeg tror ikke Bjervig er så fornøyd med det han har sagt her, jeg tror han skjønner at han har «driti» seg ut, sier Solbakken.

NRK har forelagt Bjervig kritikken fra Solbakken. Han ønsker å svare på e-post, og etter å ha tenkt seg om modererer han dommen over NFF:

«Den jobben NFF gjør for å synliggjøre markering for brudd på menneskerettigheter, er meget bra, synes jeg. Min tilnærming dreier seg om langrennslandslaget. Hvis vi eventuelt skal markere brudd på menneskerettigheter, må det være noe vi har forankret i lagene. Vi har ikke kommet langt nok internt i den prosessen ennå, men vi hadde før sommeren møte om Kina. En ekspert på forholdene i landet, Amnesty, Kristin Kloster Aasen og Erik Røste deltok i møtet».

– Utrolig nedlatende

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty Norge, har fått med seg Bjervig-intervjuet på NRK.

Han mener det med all tydelighet demonstrerer at skitoppen ikke har forstått den rollen han har mulighet til å spille før OL i Kina kommende vinter.

– Det viser at han ikke kan noe særlig om politisk påvirkning, og det er utrolig nedlatende overfor fotballandslaget vårt, sier Egenæs til NRK.

John Peder Egenæs. Foto: NRK

– Forventer to ting

Egenæs mener Bjervig misforstår hvis han ikke ser betydningen av at idrettsprofiler, sammen med forbund og idrettsledere, tar et tydelig standpunkt i slike saker.

– Dette er en fantastisk anledning for norsk idrett for å fremme sitt eget verdisyn og til å vise at vi er en nasjon som tar menneskerettigheter på alvor, sier Egenæs.

Bjervig sa nylig til NRK at han som leder tar avstand fra brudd på menneskerettigheter og ytringsfrihet, men sa i samme åndedrag at han synes det er et vanskelig tema.

John Peder Egenæs forventer nå to ting av Bjervig og Norges Skiforbund.

– De må støtte de utøverne som selv ønsker å være tydelige om saken offentlig, enten det er med bakgrunnskunnskap eller rammer for hva man kan si. Jeg tror det er en god del utøvere som kan tenke seg å si noe, men som er redde for hva det kan bety for dem, innleder han.

Og:

– De må, som fotballforbundet, legge press på sine internasjonale organer. Hva sier IOC til Kina om ytringsfrihet og menneskerettighetsbrudd? Hva sier idrettslederne selv? De kan ikke komme unna med å bare dytte ansvaret over på utøverne, slik Bjervig tilsynelatende gjør, eller latterliggjør andre utøveres måter å reagere på. De må også ta et standpunkt her, de har et større ansvar for dette enn utøverne, mener Amnesty-lederen.

NRK har tilbudt Norges Skiforbund å kommentere denne saken og svare på hvordan de stiller seg til langrennssjef Bjervigs uttalelser. NRK har også spurt hva som er Skiforbundets standpunkt når det gjelder menneskerettighetssituasjonen i Kina.

I skrivende stund har vi ikke fått svar.

Espen Bjervig møter motbør. Foto: Terje Pedersen / NTB

Egenæs forteller at Amnesty har som mål at flest mulig skal kunne mer om alle menneskerettighetsbruddene han mener kinesiske myndigheter begår.

– For kinesiske myndigheter skal dette være OL-et som forteller alt om Kina, hvor viktige de er, hvor store de er, hvor rike de er, og alt dette er for så vidt sant. Men samtidig er det en annen historie her. Det er en million uigurer i arbeidsleire, menneskerettighetsadvokater og journalister sitter i fengsel, knusingen av demokratiopprøret i Hongkong og så videre. Den historien må vi fortelle, for det er en viktig del av sannheten, mener han.

Han roser Klæbo, som har gått offentlig ut med sin mening i saken.

– Det er akkurat sånn vi ønsker at det skal være, Klæbo sier akkurat det vi ønsker at utøvere skal si, og jo større plattformen er, jo viktigere er det for oss. Han sier at han vil være med å fortelle historien om menneskerettighetsbruddene, men samtidig at han vil konkurrere og vinne, og det er helt akseptabelt, mener Egenæs.

– På langt nær i mål

Solbakken legger seg i samme spor som Egenæs og mener det blir feil hvis idrettsutøvere skal stå i slike saker alene.

– Vi prøver å løfte det opp på det nivået det skal. Det er ikke skiløperne eller fotballspillerne som hele tiden skal gå fremst, det må løftes opp på ledernivå og politisk nivå. Det er der den største gjennomføringskraften eller muligheten er, mener han.

Selv om Solbakken rister på hodet av Bjervigs uttalelser, mener han NFF i hvert fall er på riktig vei.

– Fotballandslaget har vist et stort engasjement og prøvd å sette internasjonalt fokus på det, og delvis lykkes med det. Vi er på langt nær i mål, men må vise at vi fortsetter. Det gjør vi på ledernivå og i samarbeid med andre land, sier landslagssjefen.