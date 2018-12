Hyller Northug som tidenes største: – Han kan ikke kopieres

Det var en tydelig rørt Petter Northug som møtte pressen onsdag formiddag. Skistjerna slet flere ganger med å holde maska, og kjempet for å holde tårene tilbake.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland synes det var rart å se Northug slik.

LEGGER OPP: Petter Northug offentliggjorde onsdag at han legger opp som skiløper. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Jeg synes det er trist å se Petter Northug i denne settingen, når vi vet alt det fantastiske han har levert for norsk og internasjonal langrenn de siste årene. Han tar dette på en måte som viser at langrenn har betydd, og betyr, veldig mye for han, sier Aukland.

Han innrømmer at han ble rørt selv av å se Northug offentliggjøre sin avskjed.

– Det er klart man blir litt rørt, for man setter enorm pris på de idrettsøyeblikkene Northug har gitt oss. Han har gitt mange nordmenn mye adrenalin og høy puls, og jeg tror mange har stått i sofaen og heiet på Petter Northug. Så det at han nå legger opp, og viser de følelsene han gjør, det tror jeg mange synes er trist og litt sterkt å se på.

Petter Northug blir rørt når han snakker om familien Du trenger javascript for å se video.

Djupvik: – Petter Northug kan ikke kopieres

Mannen som tok Northug inn i landslagsvarmen for 12 år siden var Morten Aa. Djupvik. Han sier en epoke i langrennssporten nå er over.

– Han er den aller største langrennsløperen gjennom tidene, for han har løftet norsk og internasjonal langrenn til et helt nytt nivå. Vi kommer aldri til å få se en ny Northug. Petter Northug kan ikke kopieres, sier Northugs tidligere trener.

Han sier han ble overrasket over tidspunktet på 32-åringens karrierestopp.

– Jeg har tenkt tanken på at denne dagen ville komme, men det var uansett litt overraskende at det kom nå. Men sånn er jo Petter, han tenker på en litt annerledes måte enn det vi andre gjør. Nå er en epoke over, og det er litt sårt, sier han.

KAMERATER: Morten Aa. Djupvik trekker frem kameratskapet med Northug som det beste fra deres samarbeid. Her har Northug nettopp vunnet femmila i Kollen i 2011. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ulvang: – Han knekte koden

Petter Northug går nå inn i rekkene blant tidligere store norske langrennsløpere som Oddvar Brå, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard og Vegard Ulvang. Sistnevnte mener Northug har betydd enormt mye for den moderne skisporten.

– Vi må bare si tusen takk til en fantastisk skiløper, som har betydd fantastisk mye for skisporten. Kanskje mer enn det er mulig å beskrive med ord. Så det er ikke så rart at det var følelsesladet. Det viser hvor mye det har betydd for han, sier Ulvang.

Han trekker frem Northug som mannen som knekte fellesstartkoden.

– Han kommer til å bli husket som mannen som endelig tok skiløperen ut av skogen. Første gang det ble gått fellesstart i VM var i 2005. Han kom året etter, og knekte koden med fellesstart, rykk og temposkifte på en måte som ingen andre gjorde. Det er der han virkelig vil bli husket, og virkelig endret skisporten på mange måter, sier Ulvang.

HYLLER NORTHUG: Vegard Ulvang hyller Petter Northug som ​​​​​​​«mannen som tok skiløperen ut av skogen». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Estil: – Blir litt stille nå

Tidligere lagkamerat Frode Estil fulgte pressekonferansen tett.

LAGKAMERATER: Petter Northug gikk ankeretappen på det som ble Frode Estils siste internasjonale renn. Sammen med Odd-Bjørn Hjelmeset og Øystein Pettersen vant de i Falun i 2007. Foto: Fredrik Sandberg / NTB scanpix

– Det var et sterkt øyeblikk, selv om det ikke kom som noen bombe. Det ble veldig rart, for Petter har betydd kjempemye for skisporten. Det blir litt stille nå, sier Estil.

– Han har rocka opp skisporten. Generasjonen min var atskillig mer traus enn de som kom etterpå. Han har hevet interessen noe voldsomt, både i Norge og i utlandet.

NRK møtte Estil på Meråker, der Petter Northug har lagt ned utallige treningstimer.

– Jeg husker jeg gikk mot han på trening. Han var en fryktelig lei klegg. Det var nesten umulig å bli kvitt han, sier Estil, og gliser av minnene.

Se et seks minutter langt sammendrag av noen av de største opplevelsene i Petter Northugs innholdsrike karriere. Redigering: Vegard B. Lien Du trenger javascript for å se video. Se et seks minutter langt sammendrag av noen av de største opplevelsene i Petter Northugs innholdsrike karriere. Redigering: Vegard B. Lien

Lagkameratene: – Et forbilde

Northugs lagkamerater på landslaget tok til sosiale medier for å hylle kompisen: