– Enkelte idrettsutøvere kvier seg for å be om hjelp, fordi de er redde for å bli sett på som skjøre eller svake, sier Tom Henning Øvrebø.

Øvrebø er utdannet psykolog fra UIO og jobber hos Olympiatoppen. Han har mange års erfaring som internasjonal toppdommer og har vært tett på toppidrettsmiljøet hele sin karriere.

– Dette med psykisk problematikk er det mye stigma om i samfunnet og kanskje enda mer i toppidretten, forklarer Øvrebø.

KVIER SEG: Idrettspsykolog og tidligere toppdommer, Tom Henning Øvrebø, mener at idrettsutøvere holder tilbake for å ikke bli sett på som svake. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Han mener at idrettsmiljøet har veldig fokus på råskap, vinnerskaller og de sterke. Det kan bli et problem.

– Å gjøre seg litt sårbar når det er sånn, er kanskje ikke bestandig like lett, forteller Øvrebø.

Ettersom idrettsmiljøet kan være hardt, forteller Øvrebø at Olympiatoppen tar idrettsutøvernes psykiske helse på alvor. Idrettspsykologen får også frem at de har fokus på tematikken og tilbud til utøvere som sliter.

Han har stor respekt for at det tidligere supertalentet Julie Bonnevie-Svendsen snakket åpent ut om hvordan psykiske og fysiske problemer ødelagte skiskytter-karrieren hennes.

– Hun har jo en historie som virkelig berører. Det er bra at man får høre historier og erfaringer fra dem som har hatt det vanskelig underveis, sier idrettspsykologen.

– Jeg skulle ønske at hun fikk hjelp den gangen hun slet med dette her, i større grad enn det hun kanskje fikk.

Fått gode tilbakemeldinger

Etter at hun valgte å fortelle sin historie i et direkteintervju med NRK, har tilbakemeldingene rast inn. Hun sitter ved pc-en og ser på hundrevis av meldinger nedover Facebook-siden sin. Hun leser flere meldinger fra både kjente- og ukjente:



«Du har alltid imponert meg, Julie! Er så utrolig stolt over hva du har mestret, og at du er åpen og ærlig selv om det krever veldig mye! Du er virkelig sterk, Julie»

GOD RESPONS: Julie Bonnevie-Svendsen ser på over tusen gode tilbakemeldinger etter at hun snakket ut om sine psykiske problemer. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

«At du forteller dette, viser den indre styrken du faktisk har. Man kan være veldig sterk, samtidig som man kjenner på svakhet, indre smerte og å ligge nede. Det er STOR styrke!»

– Det har vært ganske overveldende. Jeg har fått mange rørende ord og støtte fra unge utøvere, foreldre og mannen i gata, forteller Bonnevie-Svendsen.

Hun sier at hun holdt tilbake sine psykiske og fysiske problemer og skapte en fasade i sitt liv som skiskytter. Dette førte til at hun la opp bare 23 år gammel. Hun har vært gjennom flere tunge år og oppfordrer andre i samme situasjon til å ta grep:

– Hvis man har det vanskelig, og sliter med tunge tanker, så bare snakk med hvem som helst. Det er mye tyngre å bare holde det for seg selv, helt alene.

NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid har fulgt med på den sterke historien. Hun sitter på en stol ved siden av Bonnevie-Svendsen, og ble rørt og trist da hun første gang hørte det tidligere supertalentets historie. De to var på landslaget sammen i en kort periode.



Skjelbreid understreker viktigheten av at trenere og ledere ser personlighetene og behovene til utøverne.

GODE RELASJONER: NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid understreker viktigheten av en god relasjon mellom trener og utøver. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Å kunne ha et forhold til treneren hvor man kan si at man ikke har det så bra, uten å fortelle alt, tror jeg er veldig viktig. Du må ha den åpenheten for at du skal føle deg trygg i en god relasjon, forteller Skjelbreid.

Ikke riktig for alle

Til tross for at Øvrebø synes det er fint at Bonnevie-Svendsen åpner seg, mener han at det ikke nødvendigvis er rett for alle.

– Jeg tenker at det er viktig at den enkelte kan spørre seg: Er det riktig for meg å stå frem? Å fortelle min historie? For man kan fort miste seg selv litt oppi det, sier idrettspsykologen.



Men Julie Bonnevie-Svendsen forteller at det har vært en positiv erfaring for henne. Selv om hun understreker at det var svært tøft å snakke om, så var det ifølge 31-åringen verdt det.



– Det er veldig godt å få høre fra de jeg hadde kontakt med tidligere at de skulle ønske de visste hvordan ting egentlig var. Så de kunne støttet meg da det var på det tyngste.

HOLMENKOLLEN 2008: Julie Bonnevie-Svendsen i aksjon under skiskyttersprint i Holmenkollen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Det var jo ikke så lett å støtte meg, når jeg holdt alt for meg selv. sier Bonnevie-Svendsen.

Tom Henning Øvrebø understreker viktigheten av å ta grep når man merker at noe er feil.

– Det viktigste er at de tør å be om hjelp når de merker at de sliter, mener Øvrebø.

– Ofte er man ikke så bevisst på den utviklingen selv, fordi det går så gradvis. At man delvis ikke registrerer eller ignorer signalene da. Til slutt blir det den nye normalen – å være sliten, forteller Bonnevie-Svendsen.