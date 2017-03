Hovland om Riise-kritikken: – Må få mene hva han vil

2-0-tapet for Nord-Irland betyr at Lars Lagerbäck allerede nå kan glemme VM i Russland og flytte fokus mot EM i 2020. Jamie Ward sørget for en brutal debut for svensken da han vendte vekk en passiv Even Hovland og plasserte ledermålet i hjørnet etter 88 sekunder.

– Det ødela en god del av kampen, sier Hovland til NRK.

Det mener også tidligere landslagsback John Arne Riise som langet ut mot blant annet Hovland på Twitter søndag kveld.

Bryr seg ikke

– Det må han få lov til å mene. Når man ikke er tett nok oppi og de fikk skutt, så er det sikkert en vurdering Lars vil gjøre også. Jeg kan ikke bestemme hva folk skal mene. Han må få mene hva han vil, sier Hovland til NRK.

– Hva syns du om at en tidligere lagkompis melder noe slikt?

– Det blir opp til ham. Jeg bryr meg ikke så mye om det. Det er en del av fotballen. Gjør man det ikke godt nok, må man tåle kritikk.

Nürnberg-stopperen mener samspillet med Gustav Valsvik, også han fra Sogn og Fjordane, fungerte bedre og bedre utover i kampen. Om marerittstarten sier han følgende:

– Det kom en ball inn, jeg fulgte ham utover, han tok et steg lenger vekk, fikk snudd seg og fyrte av et skudd som gikk helt nede i hjørnet. Jeg skulle ønske jeg hadde vært enda tettere på og fått blokkert skuddet, men sånn ble det ikke. Det er ikke godt nok.

Ubalanse

På 2-0-målet mistet Norge ballen på vei fremover. Stopperduoen lå bredt med midtbanemann Håvard Nordtveit mellom seg da Conor Washington stakk gjennom og avgjorde.

– Gustav ble dratt ut til venstre, vi var på vei frem og lå tre stykker der. Det er klart det er for enkelt, men vi ble tatt i ubalanse. Slikt skjer, sier Hovland.

Få hadde bedre utsikt til den grusomme starten på utsolgte og livlige Windsor Park enn keeper Rune Almenning Jarstein. Hertha Berlin-spilleren vil heller rose Jamie Ward enn å peke på at Hovland ble for passiv.

– Ja, det var et veldig godt skudd det er vanskelig å gjøre noe med. Han fikk kanskje vende opp litt for lett, men han gjorde det veldig kjapt. Det var en god scoring, sier Jarstein til NRK.