Oppgitt over langpasninger: – Gjorde ikke det vi hadde planlagt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

SKUFFET: Joshua King Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi slår altfor mye langt, og det går ikke når de har så gode midtstoppere. Da gjør vi det for enkelt for dem. Vi var ikke gode nok, sier Joshua King etter tapet mot Nord-Irland i VM-kvalifiseringen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck er enig i den vurderingen.

– Var det meningen med alle de lange ballene?

– Nei, definitivt ikke. Vi skal forsøke å finne en variasjon. Det var ikke meningen, men samtidig låste de oss veldig, sier Lagerbäck til Eurosport etter sin første kamp som norsk landslagssjef.

I sin debut måtte han se Norge ryke på et 0-2-tap for Nord-Irland. Hjemmelagets første scoring kom bare etter ett minutt og 28 sekunder. I perioden etter målet kunne vi se et norsk fotballag som slo mye lange baller opp mot spissparet Alexander Søderlund og Joshua King.

– Vanskelige å spille mot

VANSKELIG: Mats Møller Dæhli synes det var vanskelig å spille mot Nord-Irland. Foto: André Riise/NRK

Heller ikke Mats Møller Dæhli, som ble byttet inn tidlig i andre omgang, mener laget klarte å følge den taktikken laget har jobbet for å følge hele uka.

– Det var veldig vanskelig å spille mot Nord-Irland. De lå så lavt, og vi har ikke øvd nok på å spille mot et så lavtliggende lag. Det første målet ødelegger veldig mye, og da klarer vi ikke spille på den måten vi hadde planlagt, sier Mats Møller Dæhli.

– Dette var verst tenkelig start. For meg så blir Nord-Irland det verste laget vi kan møte, for vi møter et lag med vår egen spillestil. Vi var taktisk mye svakere enn jeg hadde forventet, sier NRKs fotballekspert Tom Nordlie.