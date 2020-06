Varsler alvorsprat etter Bambas protest: – Skal ikke ha det sånn

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det sto 1-1 og Rosenborg var på vei mot sin fjerde seriekamp på rad uten seier i eliteserien. Da rotet Brann det til – og Carlo Holse blr RBK-matchvinner for aller første gang i eliteserien.

Dermed fikk Rosenborg en etterlengtet opptur umiddelbart etter at Erik Horneland denne uka takket for seg som trener.

– Er det skyfri himmel nå?

– Nei, men vi har fjerna både lyn og torden så nå er det bare litt grovt regn, sier Pål Andé Helland til NRK.

– Det er ikke slik at alle sammen spilte til en tier på børsen. Vi er ikke friskmeldt for å si det sånn, men den her trengte vi, konstaterer han.

Tung start

– Det er så deilig å ha litt marginer med seg, litt stang inn og de flaksemålene. Vi må bare bygge videre på det, for det er ingenting som betyr så mye som tre poeng, sier Rosenborgs bergenser, Kristoffer Zachariassen, til Eurosport.

Men det startet tungt. Dommeren rakk knapt å sette i gang kampen før Brann gikk opp i 1-0. En våken Bamba plukket opp ballen nær dødlinjen, og fant Koomson – som sørger for at Brann ledet etter fem minutter.

NOE Å FEIRE: Carlo Holse og Pål André Helland fikk endelig en trepoenger å feire. Foto: Marit Hommedal / Marit Hommedal

Resten av omgangen er lite imponerende av begge lage.

Like før pause fikk imidlertid RBK dødball i god posisjon. Pål André Helland slo frisparket lavt mot første stolpe, hvor Even Hovland satt ballen enkelt i venstre hjørne.

Forbannet Barmen

Etter pause viste Rosenborg bedre takter enn i noen av de tre første kampene denne sesongen. Og til slutt skulle de altså få betalt, til Brann-spillernes store irritasjon.

– Når vi tar 1-0 ledelsen, så tenker jeg nå er vi der vi skal være.Og så klarer vi å drite oss ut igjen, og det er helt forbanna utrolig. Vi må riste dette av oss, kan ikke lar dette prege resten av sesongen, sier Kristoffer Barmen til NRK.

– Det skjer igjen og igjen, jeg tror vi kaster dette på sjøen, og så ser vi frem til en ny kamp, legger han til.

At Brann ga bort ledelsen og tapte mot Rosenborg på eget gress for fjerde gang på, var ikke det eneste bergenserne hadde å rydde opp i søndag kveld.

Misfornøyd med Bamba

Trener Lars Arne Nilsen varslet også en alvorsprat med Daouda Bamba, som tydelig viste sin misnøye og gikk rett i garderoben da han ble byttet ut etter 64 minutter.

– Han er frustrert, og vi ønsker ikke å ha det sånn. Vi skal ta det med han. Neste gang tror jeg han går til lagkameraten og takker for kampen. Vi er et lag, og vi må oppføre oss slik som vi skal. Vi kommer ikke til å lage noe kjempesak av det, men vi ønsker ikke å ha det sånn, sier Nilsen til NRK.

Han aksepterer at Bamba er en spiller med sterke følelser, men aksepterer ikke hva som helst.

– Skal han spille på Brann, og skal han være på et lag, så må han takke for kampen og ønske de som kommer innpå lykke til, fastslår Brann-treneren.

– Kan si hva han vil

Slik forklarer Bamba sin reaksjon:

– Som spiss vil man veldig gjerne score mål. Når det da er uavgjort og du ikke har fått et mål, er det trist å forlate banen. Man vil at laget skal vinne, sier han.

Derfor garanterer han ingen adferdsendring etter praten med treneren.

– Han kan si hva han vil, men som fotballspiller kommer man til å vise følelser. Noen ganger er man fornøyd, andre ganger ikke, sier Bamba.