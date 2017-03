Hopplandslaget skal gjøre store endringer for første gang på 30 år

I fjor hadde Norge 31 pallplasseringer i verdenscupen. Laget hadde fire hoppere topp 10 i verdenscupen totalt og var beste nasjon. I år har Norge 10 pallplasser, er fjerde beste nasjon og har bare én hopper topp 10: Daniel-André Tande.

Hva har skjedd med det norske hopplandslaget?

Svaret fra både hopperne og landslagsledelsen er klart og tydelig: Dårligere utstyr enn i fjor.

– Det har vært tøft å være trener innimellom. Det har vært en ganske krevende sesong. Vi satt for høyt oppe etter forrige sesong, og vi klart ikke å følge opp, sier hopptrener Alexander Stöckl.

Daniel André Tande har vært Norges beste hopper totalt sett i år, men også han har hatt en variabel sesong.

– Kort oppsummert klarte vi ikke dra nytte av det forspranget vi skaffet oss i 2016-sesongen, sier sportssjef Clas Brede Bråten.

Dårligere utstyr

Før VM var det utstyrs-uro i det norske hopplandslaget. Da innrømmet Stöckl at konkurrentene hadde bedre utstyr enn Norge, og at de norske hopperne fløt dårligere i luften enn konkurrentene på grunn av forskjeller i hoppdressene.

I de siste verdenscuprennene før mesterskapet i Lahti holdt Stöckl mesteparten av laget hjemme, for å både trene mer og jobbe med nettopp utstyret.

– Vi stolte på det vi brukte i fjor, og var ikke nøye nok med tanke på utvikling for å ta neste steg, sier Stöckl.

Hopptreneren forteller at det er flere faktorer som spiller inn etter en skuffende sesong, men mener utstyret har vært utslagsgivende i år – spesielt rundt hoppresser. Laget har satset på samme dress som i fjor, mens konkurrentene har gått nye veier.

– Vi var flinke i fjor, men vi så ganske fort at andre nasjoner, spesielt de store nasjonene, hadde gjort noe nytt. Det førte til at de hoppet fra oss ganske betraktelig, forklarer Stöckl.

– Vi burde vært flinkere til å jobbe med utstyr ettersom det kom regelendringer. Vi testet ikke så mye i sommer som vi kanskje burde ha gjort. Da hadde vi nok ikke vært så på etterskudd da sesongen startet, sier Daniel-André Tande.

Endringer før OL-sesongen

Sportssjef Clas Brede Bråten forteller at det nå vil gjøres endringer før neste sesong.

– Det er på høy tid at vi ser på hele systemet vårt for å jobbe mer hensiktsmessig med tanke på det. Vi jobber jo mer eller mindre i dag som vi har gjort de siste 30 årene. Det er veldig mye likt, og jeg tror tiden er inne for endringer.

Et nytt tilskudd kan være å hente inn Roar Ljøkelsøy, som nå er assistenttrener på det tyske hopplandslaget.

– Roar er aktuell hvis han er interessert. Jeg har hatt gode samtaler med han om hvilke muligheter som ligger hos oss så han vet hva han har å forholde seg til.