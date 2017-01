Stöckl vraker flere hoppere - skuffet Fannemel må være hjemme

Hopptrener Alexander Stöckl er ikke fornøyd med den norske laginnsatsen så langt i sesongen, og tar grep for å heve nivået før VM om fire uker.

Daniel-André Tande, Andreas Stjernen og Robert Johansson er de eneste norske som får hoppe i den nye skiflygingsbakken i Oberstdorf. Resten av laget må bli igjen hjemme for å finne VM-formen.

En som gjerne skulle vært med er verdensrekordholder Anders Fannemel.

SKUFFET: Anders Fannemel vil heller konkurrere enn å trene hjemme. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– For å være helt ærlig, så er jeg ikke fornøyd med det. Jeg skulle gjerne vært litt mer med i diskusjonen. Jeg ser poenget, og hva vi må jobbe med for å få det til å funke i VM. Men det er jo fortsatt fire uker igjen, sier Fannemel.

– Hvorfor er du ikke fornøyd?

– Jeg liker å konkurrere.

– Ingen effekt av å konkurrere

Bortsett fra Daniel-André Tande og den sensasjonelle norske dobbeltseieren i hoppuka, har det ikke vært mange gode resultater i hoppbakken for det norske laget denne sesongen.

Under lørdagens lagkonkurranse ble Norge knust, og havnet på en femteplass. Hele 153 poeng bak Polen.

– Deler av laget er ikke i form, rett og slett. Da kan vi ikke reise rundt å konkurrere, for da har vi ikke tid til å forbedre oss. Vi hadde en fantastisk sesong i fjor, men i år sliter vi med å komme oss dit, forklarer han.

Han forstår at Fannemel ønsker å konkurrere, men tror han vil få en større effekt av å trene hjemme.

– Fannemel liker å konkurrere, men i den situasjonen han er i nå tror jeg ikke det har stor effekt om han fortsetter å gjøre det. Jeg er sikker på at om han hadde vært med til Oberstdorf ville han flydd all right.

– Jeg sa til Stöckl at fire uker uten konkurranse er lenge. Det ble en åpen diskusjon etter hvert om hva jeg mener og hva han mener. Så jeg stoler på at det er et klokt valg, sier Fannemel.

– Kunne gitt Fannemel selvtillit

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen er usikker på hvordan taktikken vil fungere, og tror det kunne vært bra for Fannemel å hoppe i Tyskland.

– Jeg skulle gjerne sett verdensrekordholder Anders Fannemel i skiflygingen i Oberstdorf. Det tror jeg er en bakke som passer han bra, og der kunne han ha hoppet på seg selvtillit og form, sier han.

– Dette er et forsøk på å være taktisk klok, så får vi se når VM kommer om Stöckl lykkes med dette eller ikke.