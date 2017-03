Hoppet til Forfang var også det lengste av samtlige i kvalifiseringen.

– Det er veldig pinlig at sånt skjer. Det virker så uprofesjonelt og det er sånt som absolutt ikke skal skje, sier en oppgitt Forfang til NRK.

SKUFFET: Johann André Forfang. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Norge har hatt problemer med utstyret denne sesongen. Senest under Raw Air i Holmenkollen ble hele tre nordmenn diskvalifisert på grunn av kluss med hoppdressen.

– Jeg mener selv at jeg har såpass god kontroll og når sånt skjer er det tungt å svelge. Jeg må innse at den var for stor, den var for stor ved hofta og det er et punkt som er vanskelig å måle til tider, kommenterer han.

– Det er tungt

Dermed får ikke Forfang delta i fredagens individuelle renn. Forfang vant opprinnelig kvalifiseringen like foran Robert Johansson, men gleden ble altså kortvarig for Forfang.

Etter rennet marsjerte en frustrert Forfang gjennom mixed-sonen uten å si noe.

– Det er tungt, jeg følte virkelig at jeg hadde muligheten til å gjøre det bra her. Å bli fratatt muligheten på grunn av egen svikt er tungt å svelge, forteller hopperen.

Johansson: – Kjipt

Dermed ble det Robert Johansson som ble stående igjen som vinner etter et hopp på hele 233 meter. Bak ham fulgte polske Piotr Zyla og tyskeren Markus Eisenbichler.

– Jeg er fornøyd med hvordan jeg kom i gang i Planica i dag, men det er veldig kjipt at det er på grunn av en disk, sier han til NRK.

Av de øvrige nordmennene kvalifiserte også Andreas Stjernen og Anders Fannemel seg til helgen, mens Joakim Aune og Halvor Egner Granerud ikke kom seg videre.

– En del av utstyrsproblemene

– SKAL IKKE SKJE: Landslagssjef Alexander Stöckl. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Daniel André Tande var forhåndskvalifisert og landet på knappe 207,5 meter.

– Jeg får se om jeg treffer bedre på hoppkanten i morgen, sier han til NRK.

– Hva tenker du om diskvalifiseringen av Forfang?

– Det er selvfølgelig kjedelig. Han går med en dress som han har sjekket flere ganger og vet skal være innafor. Det er selvfølgelig kjedelig når sånt skjer, sier han.

Landslagssjef Alexander Stöckl var stort sett fornøyd med innsatsen til hopperne sine i kvalifiseringen torsdag, men diskvalifiseringen av Forfang var trist, mener han.

– Det er noe som ikke skal skje, men det skjer.

– Er dette en del av utstyrsproblemene dere har hatt?

– Det er en del av det. Jeg føler at vi har kommet et steg videre og at vi er på omtrent samme nivå som de andre nasjonene. Men vi har vært litt stressa og litt preget av en dårlig start og da kan sånne feil skje.