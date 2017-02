De norske hopperne flyter dårligere i luften enn konkurrentene på grunn av forskjeller i hoppdressene, mener Stöckl.

– Vi må finne ut av hvordan vi skal løse dette problemet, sier han.

Bare få uker før VM i Lahti sliter de mannlige hopperne med å finne veien til pallen.

Stöckl: – Vi vet ikke nøyaktig hva de gjør. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Med unntak av Daniel-André Tande har det så langt vært en frustrerende sesong for det norske laget, som var nærmest uslåelige i lagkonkurransen i fjor.

I helgen sendte Stöckl kun tre hoppere til Oberstdorf og lot resten av laget bli hjemme for å trene.

– Teknisk er hopperne på et OK nivå. Det skal egentlig være bra nok til å kjempe om topplasseringer. Da mener vi at det er utstyret som ikke er helt på plass, sier Stöckl.

– Har gått en annen vei

Stöckl mener Norge har bommet når det gjelder valg av hoppdresser denne sesongen, mens konkurrentene i Tyskland, Polen og Østerrike har valgt annet og bedre utstyr.

– Vi vet ikke nøyaktig hva de gjør, men vi ser forskjeller i dressmodellene, forteller Stöckl.

– Norge har fortsatt med det samme utstyret som vi hadde i fjor, mens de andre nasjonene har gått en annen vei, sier han.

Stöckl mener blant andre de tyske hopperne har valgt bedre tekniske løsninger. På bildet Andreas Wellinger. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Skal analysere

Stöckl forteller at utstyret som de norske hopperne bruker ga dem en liten fordel ved starten av sesongen i fjor.

– Vi valgte derfor å fortsette med det i år, mens andre nasjoner har valgt en litt annen filosofi når det gjelder dress.

– Det ser ut som det fungerer bedre enn det vi har. Derfor må vi analysere hva de andre gjør, understreker hopptreneren.

– Har dårlig tid

NRKs hoppekspert Anders Jacobsen mener det er avgjørende at de norske har de aller beste hoppdressene om de skal kjempe om topplasseringer.

– Når du forlater hoppkanten har du opp mot 100 kilometer i timen og da er det viktig at alt stemmer. Hvis ikke er det fort gjort i hopping at man setter på håndbrekket fordi man ikke stoler på at man blir «tatt imot» når man stuper ut i luften.

NRKs hoppekspert Anders Jacobsen. Foto: Fred Andre Wergeland

– Hvis du vet at du har det beste utstyret og er i kjempeform, da nøler du ikke. Da gir du full gass, forteller den tidligere hoppukevinneren.

Jacobsen mener imidlertid at de norske hopperne begynner å få dårlig tid med tanke på VM.

– Det er en kamp mot klokka. Jeg håper at vi klarer å få frem fire utøvere som er i så bra form at vi kan stille sterkt i lagkonkurransen.

– Individuelt er Tande fantastisk og på kvinnesiden har vi Maren Lundby, og det hadde vært gøy om vi kunne gjøre det bra både i lagkonkurransen og i mixed laghopp.