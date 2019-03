– Det var en drømmeavslutning, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

Hans Christer Holund satte punktum for det som har vært et fantastisk verdensmesterskap for Norges del da han gikk inn til gull på femmilen.

– Vi har tatt alle seks herregullene, Therese har tatt tre gull og Maiken har tatt gull. Det har vært en fantastisk reise, sier Løfshus om verdensmesterskapet i Seefeld.

Totalt tok Norge 13 gull i Seefeld. Fem sølv og tre bronser blir også med i bagasjen hjem til Norge.

Se hele medaljeoversikten fra VM i Seefeld nederst i denne saken.

I langrenn tok Norge ti av tolv gull. På herresiden tok Norge samtlige seks gull i et mesterskap for første gang siden OL i Albertville i 1992.

TOM: – Vi er litt tom for superlativer, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bredden er også oppsiktsvekkende. De fire individuelle gullene på herresiden er tatt av fire ulike løpere.

– Jobben var gjort før vi kom hit. Jobben er gjort i sommer, i høst og gjennom vinteren, og så skulle vi toppe kaken her. Det har vi gjort til gagns, sier herrenes landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland støtter Nossums vurdering.

– Det er en kulturbygging som har vart over tid. Disse gutta som er på laget nå har jobbet veldig bra sammen i mange år. Det handler om å ha kvalitet på trening, sier Aukland.

Gull til Lundby og kombinertgutta

Kombinertgutta og Maren Lundby har også vært med på å farge mesterskapet rødt, hvitt og blått.

Først tok Jan Schmid Norges første individuelle VM-medalje i kombinert på ti år da han tok sølv, så tok Norge sølv på lagsprinten, før Jarl Magnus Riiber tok Norges første individuelle VM-gull i kombinert på 18 år.

På den siste kombinertøvelsen ble det norsk gull i lagkonkurransen for første gang siden VM i Oberstdorf i 2005, til stor glede for sportssjef Ivar Stuan.

TO GULL: Jarl Magnus Riiber tok ett individuelt gull og gull i lagkonkurransen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nå er jeg i hvert fall ikke irritert mer. Nå er det slutt. Det er fantastisk, sa Stuan etter lagkonkurransen.

Maren Lundby har stått i spissen for et kvinnelandslag som har imponert i hoppbakken. Hun kronet alt med VM-gull, og spilte en sentral rolle da Norge tok bronse i mixed lag.

Ser mot Oberstdorf

Landslagstrener Nossum har allerede begynt å se fremover mot VM i Oberstdorf i 2021.

– Vi må nok til tegnebrettet og finne ut hvordan vi skal gjøre det, men det er ingen tvil om at med det laget og støtteapparatet vi har, så er alt mulig, sier Nossum, og fortsetter:

– Det skal godt gjøres å ta flere gull, for på herresiden har vi tatt alle, men vi skal prøve å være like godt forberedt da som vi har vært nå.