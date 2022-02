– Pappa, du er med meg.

Det utbrøt Birk Ruud etter det historiske OL-gullet i Big Air var et faktum.

Ruuds mistet faren til uhelbredelig kreft for mindre enn ett år siden.

I målrområdet etter den overlegne seieren viste Ruud frem et armbånd til kamera, mens han gjentok budskapen om at faren var med ham.

Knusende overlegen

Nordmannen leverte tre bunnsolide hopp, og hadde til slutt det beste resultatet etter at utøvernes laveste poengsum ble strøket.

Sølvet gikk til amerikanske Colby Stevenson, mens bronsen gikk til svenske Henrik Harlaut.

X-games-vinner Alex Hall var i god posisjon til å true Ruud før sistehoppet, men falt og da glapp medaljen for en av forhåndsfavorittene.

Ruud var best av samtlige i mandagens kvalifisering, og hadde med det fordelen av å starte sist i onsdagens Big Air-finale.

FORNØYD: Ruud var godt fornøyd etter sitt første hopp i finalen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Satte standarden tidlig

Og allerede fra første hopp, viser Ruud at han er mannen å slå. 95,75 poeng, og opp i en klar ledelse.

– Oi oi oi. Da er det bare for Birk å hente hjem dette gullet, utbryter NRKs ekspertkommentator Felix Usterud etter nordmannens førstehopp.

Ruud festet grepet om gullet ytterligere etter et solid andrehopp, som til slutt holder til 92 poeng.

– Dette her er helt perfekt. Han går inn med så mye selvtillit, slår Usterud fast.

Gullet var sikret allerede før Ruuds siste hopp, og da benytter Ruud seg av muligheten til å ta med seg det norske flagget på ferden ned.

Skuffende for de andre norske

Like bra gikk det ikke for de to andre nordmennene i finalen. Både Tormod Frostad og Christian Nummedal gjorde det vanskelig for seg selv, da de begge gikk i bakken på sitt første av tre hopp.

Frostads finale var i praksis over allerede etter andre hopp, da han heller ikke der klarte å holde seg på beina. Nummedal landet imidlertid hoppet, og meldte seg med det på i kampen om medalje.

Men på Nummedals tredje hopp går det dessverre galt igjen. Faller, og går med det glipp av sjansen til å kjempe om en medalje.

– Han prøver på noe nytt, som vi ikke har sett fra Nummedal tidligere. Det kommer dessverre ikke rundt, og får ikke landet på beina, konstaterer Usterud.

KNALL OG FALL: Det ble til slutt to fall for Christian Nummedal i finalen i Big Air. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Hyller lagkompisen

Selv om det ikke ble den helt store dagen for Frostad, gledet han seg stort på Ruuds vegne.

– Det er helt sykt. Jeg har kjørt med Birk siden jeg var en liten guttunge, og det å se han vinne i dag er helt enormt.

Lagkameraten klarer ikke beskrive hvor overlegent gullet er.

– Det er helt sykt forjent. Det er rett og slett utklassing, og jeg har ikke ord på hvor flink han er. Han gjør triks ingen andre gjør, og får det til å se ekstremt lett ut, sier Frostad stolt.