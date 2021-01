Friskistjernen tok «farvel» med sin kreftsyke far: – Det tøffeste jeg har vært gjennom

– Vi holdt hverandre i hånden og snakket om de fine stundene vi har hatt sammen. Vi snakket om at han skulle fortsette å krige, sier friskikjører Birk Ruud om sin syke far.

En sommerdag i juli ble livet til Ruud snudd opp ned. Hans far, Øyvind, kom inn på soverommet og vekket sin sønn i 11-tiden.

Ruud skjønte på ansiktsuttrykket til sin far at noe var galt. Faren fortalte at han hadde fått kreft.

– Det var en veldig tøff periode i livet mitt. Vi fikk snakket og klemt hverandre, der vi snakket om alle tingene vi hadde gjort sammen. Vi hadde en dyp og fin samtale som var vanskelig der og da, forteller Ruud.

Hans far har vært med ham overalt. Som hans nærmeste støttespiller har han sett sønnen tatt både sølv og gull i X-Games.

I VERDENSTOPPEN: Her får Ruud klem av pappa etter sølv i X-Games på Hafjell. Foto: Geir Olsen / NTB

– Har vært veldig vanskelig

Ruud forteller at hele familien er nære. Han har god kontakt med sin mor, storebror og lillesøster.

Men etter hvert bestemte 20-åringen seg for å delta på samling, ettersom det gikk ganske bra med faren under forholdene.

I november fikk han derimot en telefon fra moren mens de var i Østerrike. Hun fortalte at Øyvind har blitt veldig dårlig, og at tilstanden var kritisk. Etter telefonsamtalen bestemte Ruud seg for å ta første fly hjem til Norge.

– Det var veldig vanskelig. Jeg var ikke i tvil om at jeg skulle sette meg på første fly og komme meg hjem. Da fikk jeg sett familien og pappa, ble jeg veldig lei meg. Jeg kjenner jeg blir lei meg når jeg prater om det, sier en gråtkvalt Ruud, som må ta seg en pause i intervjuet.

Han fortsetter:

– Han så frisk ut, men han var egentlig ikke frisk. Grunnen til at jeg kom hjem, var fordi vi tenkte han kanskje hadde en uke eller noe igjen.

Men foreløpig har helsen bedret seg noe, etter at han begynte på en type behandling som kalles immunterapi - en behandling han fikk gjennom en testgruppe.

Det har gitt ham flere bivirkninger, men like før jul var helsen fin. Det gjorde godt for familien, forteller Ruud.

– Har blitt bedre

Nå er friskiprofilen på plass i Kreischberg i Østerrike, der han skal kjøre kvalifisering for «Big Air» fredag. Konkurransen foregår samme dag. Nå har han altså tatt sin avskjed med sin far.

KONKURRERER IGJEN: Birk Ruud skal snart konkurrere for første gang denne sesongen. Foto: Ezra Shaw / AFP

– Han har tatt en avskjed med hele familien, slik at man ikke skal føle at noe ikke er sagt. Jeg husker jeg gruet meg til det, for han hadde gjort det med alle i familien bortsett fra meg. Dessuten visste jeg ikke hvordan slikt funker, medgir han.

–​​​​​​ Er det det tøffeste du har gjort?

– Ja, det med min far et det helt klart tøffeste jeg har vært igjennom. Vi står hverandre veldig nær, og på en måte føltes det ikke så vanskelig likevel. Måten vi har løst det på er utrolig.

– Hvordan går det med ham nå?

– Som han selv sier: Alt ordner seg på best mulige måte. Og det gjør det også, for behandlingen har fungert veldig bra. Slik jeg ser det, har han blitt bedre og sprekere. Han gikk fire kilometer her om dagen, sier Ruud.

20-åringen er klar for et meget spennende år sportslig sett. Han har fått i stand en millionavtale med energidrikkprodusenten Monster.

Han får nå et støtteapparat som skal bygge ham opp som utøver. Fredag kjører han som nevnt kvalik og konkurranse.

– Det blir veldig spennende. Det er min første verdenscupkonkurranse for sesongen, og det er Big Air. Der har jeg gjort det bra tidligere, så jeg forventer å gjøre det godt. Jeg gleder meg, sier Ruud.