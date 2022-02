OL-stjernene hyller Ruud: – Shit, jeg ble rørt

Skuffende norsk dag i OL-slalåmen

Thea Louise Stjernesund var det eneste norske bidraget som ikke kjørte ut under dagens OL-slalåm. Maria Tviberg kjørte ut heltent fra start i førsteomgang, men led samme skjebne som verdensstjerne Mikaela Shiffrin.

– Det er ikke slik man ser for seg at slalåm i OL skal gå. Dette er jo min beste disiplin. Men vi har for lite trening på denne snøen her, og da er jeg ikke komfortabel. Så da kjører jeg ut, sier Tviberg til NRK.

Mina Fürst Holtmann startet bra i sin førsteomgang, men tapte nedover og kjørte inn til 18.-plass. I sin andreomgang kjørte bæringen ut.

Stjernesunds 15.-plass ble Norges beste plassering, mens storfavoritt Petra Vlhová fra Slovakia tok gullet, foran østerrikske Katharina Liensberger og sveitsiske Wendy Holdener.