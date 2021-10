Hevder United-spiller tok Solskjær-oppgjør i garderoben – men at nordmannen sitter trygt

Hva skjer med Solskjær? Det er spørsmålet omtrent samtlige britiske aviser spør seg i disse dager. 0-5-tapet mot Liverpool har satt den norske 48-åringen under enormt press.

Ifølge flere britiske medier, som The Guardian og The Athletic, skal United-eier Joel Glazer mandag ha gjennomført et videomøte med klubbdirektørene Ed Woodward og Richard Arnold.

Hevder Solskjær er trygg

Etter det møtet skriver både Sky Sports og The Athletic at Solskjær fortsatt har tillit fra de som tar de store avgjørelsene på Old Trafford.

«Solskjær har fortsatt støtte ovenfra for øyeblikket. I løpet av de siste 14 dagene har nøkkelfigurer på direktørnivå uttrykt et ønske om å planlegge langsiktig med nordmannen», skriver det anerkjente nettstedet.

Samtidig hevder The Athletic, som flere andre seriøse britiske medier, at store deler av Uniteds spillergruppe begynner å miste troen på at Solskjær er rett mann for jobben.

The Telegraph rapporterer tirsdag at det likevel ventes at kristiansunderen leder laget i kampen mot Tottenham på lørdag, og at det tirsdag skal holdes en stor «debrief» på Carrington der både Solskjær, spillerne og støtteapparatet skal delta.

Solskjær skal ha sett Liverpool-kampen i reprise på mandag, da spillerne fikk en fridag, og skal nå være klar til å lade opp til den viktige ligakampen mot Spurs.

NRKs reporter Magnus Helle er på plass utenfor porten som leder inn til Uniteds treningsanlegg Carrington i Manchester. Han har foreløpig ikke sett snurten av Solskjær tirsdag morgen.

– Solskjær har vi ikke sett, men han er kjent for møte opp veldig tidlig, så det er vanskelig å si om han er på jobb eller ikke, sier Helle fra Manchester.

Det er heller ikke voldsomt presseoppbud utenfor Carrington foreløpig, og NRKs reporter teller foreløpig kun et par frilansere, NRK og Sky Sports.

Spillerne ankommer Uniteds treningsanlegg tirsdag formiddag. Foto: Magnus Helle / NRK

BBC-journalist Simon Stone har svært gode kilder i Manchester United. Han tror Solskjær foreløpig er et stykke unna å få sparken.

– I flere måneder har klubben støttet Solskjær. Det ville vært en gigantisk u-sving om de endrer mening nå. Akkurat nå er det ingen indikasjon på at de har endret mening, men de har nettopp tapt 0-5, sier Stone til NRK i Manchester.

Samtidig er det også flere anerkjente aviser som melder om stadig voksende misnøye med den norske treneren innad.

– Bailly utfordret Solskjær

Ifølge The Telegraph skal flere spillere ha havnet i opphetede diskusjoner med Solskjær den siste tiden.

Avisen, som regnes for å være blant de mest seriøse i England, skriver at særlig Eric Bailly tok et oppgjør med kristiansunderen. Også The Mirror har publisert samme info tirsdag.

Bailly skal gjentatte ganger, i kjølvannet av 2-4-tapet mot Leicester 16. oktober, ha spurt Solskjær om hvorfor han spilte med «en stopper som ikke er fysisk klar». I den kampen ble Bailly vraket til fordel for Harry Maguire, som bare hadde én treningsøkt på gress i banken etter å ha vært ute med skade i flere uker.

Eric Bailly skal ha ytret misnøye med Solskjær valg. Foto: Martin Rickett / AFP

Maguire beholdt plassen sin i de neste kampene mot Atalanta og Liverpool, og United har på disse tre kampene fått massiv kritikk for forsvarsspillet og sluppet inn til sammen 12 mål. Til sammenligning har ligaleder Chelsea sluppet inn tre mål de siste tre kampene.

The Telegraph skriver nå at Bailly bare er én av flere spillere som har aktivt utfordret Solskjær på valgene han har tatt. Det skal særlig være misnøye med at Solskjær har fortsatt med å bruke spillere i svak form, og antydninger om favorisering skal være blant hovedelementene i spillermisnøyen, hevder avisen.

– Kan sparkes før helgen

Rapportene kommer i rekken av flere Solskjær-kritiske avisoppslag de siste dagene. Tirsdag skrev anerkjente The Guardian at spillerne i stor grad har mistet troen på at nordmannen er rett manager for United, særlig på grunn av tvil rundt hans taktiske egenskaper.

ESPN rapporterer også det samme som The Guardian mandag ettermiddag. Artikkelen, som er ført i pennen av United-kjenner Mark Ogden, hevder at «selv om stemningen ikke er like giftig som under José Mourinho, har Liverpool-tapet ført til en form for resignasjon internt når det gjelder Solskjærs fremtid som manager».

Manchester Evening News hevder nå at klubben vurderer å sparke Solskjær allerede før møtet med Tottenham på lørdag.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt det er åpenbart at spillerne har mistet respekten for sin norske sjef.

Nå tror han klubben trenger en ny tilnærming.

– Solskjær har vært åpen om at han har en mye flatere struktur i måten han jobber på, enn en del andre managere, og har fått helt åpenbart stor tillit i spillergruppa på den måten. Han er også en som kan si ifra, men det er overtydelig at hans filosofi når det gjelder ledelse, ikke er det Manchester United trenger akkurat nå, mener Saltvedt.

Antonio Conte blir hyppig nevnt som en mulig erstatter om Solskjær får sparken. Italieneren ledet Chelsea til Premier League-tittelen på første forsøk i 2016/17-sesongen, og han har også hatt stor suksess i Juventus og Inter. CV-en er imponerende.

Saltvedt tror italieneren fort kan være det United har behov for.

– Conte har ikke smilt siden slutten av åttitallet, og er det én ting spillerne har for ham, så er det en form for respekt. Han har disiplin, han er ikke lenge i klubber, han setter tidvis urimelige krav, men akkurat nå er det litt skrikende at det er en sånn type United trenger, sier han.

Antonio Conte blir nevnt som en mulig erstatter for Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

– Kan ikke rømme fra presset

Solskjær-saken preger omtrent alle aviser og TV-sendinger disse dager. Simon Stone mener nordmannen står i en svært vanskelig og krevende situasjon.

– Det er ikke tvil om at Solskjær er under et enormt press nå. Jeg vet ikke om det presset blir kommunisert internt, men utenifra – fansen, media, mannen i gata – alle har en mening. Han kan ikke rømme fra det presset han er under nå, men nøkkelen er hva menneskene som styrer denne klubben tenker, sier Stone til NRK.

NRK har forsøkt å kontakte Manchester United for en kommentar, men har fått beskjed om at de ikke er tilgjengelige for å stille til intervju.

Nå venter tre knalltøffe kamper for de røde djevlene: Først Tottenham borte i ligaen, så Atalanta borte i Mesterligaen og deretter hjemme mot Manchester City.