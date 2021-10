The Guardian: – Spillerne har mistet troen på Solskjær

Det pinlige 0-5-tapet mot Liverpool kan vise seg å bli skjebnesvangert for den 48-årige kristiansunderen.

Den britiske storavisen The Guardian har mandag publisert en sak om at anonyme kilder i Uniteds spillergruppe forteller at spillerne ikke lenger har tro på Solskjær.

– Ikke taktisk god nok

Avisen skriver at selv om Solskjær er godt likt, gjorde ydmykelsen mot Liverpool at spillergruppa har mistet troen på at han er en god nok manager for United.

Solskjær skal anses av spillerne som å være for svak taktisk.

Artikkelen er forfattet av Jamie Jackson og Fabrizio Romano, som begge er svært anerkjente for å ha ekstremt gode kilder i fotballens verden.

Jackson er avisens egen United-korrespondent og har i tillegg utgitt en bok om Solskjær.

Når dette kommer ut fra troverdig hold, spørs det om ikke det kan føre til at en eventuell Solskjær-exit kommer tidligere enn mange tror.

– Direktør har avlyst alle møter

Ifølge The Guardian har United-direktør Richard Arnold avlyst alle avtaler på mandag for å holde samtaler med United-eier Joel Glazer.

Arnold anses for å være en av toppsjefene i United etter at omdiskuterte Ed Woodward i april bestemte seg for å gi seg som klubbdirektør når året er omme.

ESPN rapporterer også det samme som The Guardian mandag ettermiddag. Artikkelen, som er ført i pennen av United-kjenner Mark Ogden, hevder at «selv om stemningen ikke er like giftig som under José Mourinho, har Liverpool-tapet ført til en form for resignasjon internt når det gjelder Solskjærs fremtid som manager».

Conte inn?

The Guardian skriver nå at en av favorittene til å overta en eventuell United-jobb er italienske Antonio Conte. Italieneren skal ifølge avisen være åpen for en slik oppgave, men skal ikke ha hørt noe fra United ennå.

På Twitter skriver Romano at en avgjørelse kan komme raskt, og at det nå går mot sene nattmøter for styret i Manchester United.

– De vil bestemme seg i de neste timene/dagene. Solskjær har blitt beskyttet så langt. Ryktene om at Antonio Conte ikke vil ha United-jobben er ikke sanne, men det er ingen forhandlinger ennå, skriver han.

Også lokalavisen Manchester Evening News skriver mandag at Conte er åpen for å ta på seg United-jobben.

Antonio Conte kobles til United-jobben. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

Skeptisk Neville

Tidligere klubbkaptein Gary Neville håper det ikke blir Antonio Conte.

– Han er ledig, men jeg ville ikke ha hentet ham til Manchester United. Jeg synes ikke han passer inn, sier Neville til Sky Sports.

Neville tror uansett United kommer til å gi Solskjær mer tid.

– Manchester United trenger en forandring, og jeg tror Solskjær får muligheten til å skape den forandringen. Men det kommer til å være press fra alle kanter. Det er ingen som helst tvil om at Solskjær kommer til å bli totalslaktet, og mange vil rope på hodet hans. Men jeg lurer på hva dette tapet gjør med spillerne. Klarer de å reise seg? spør Neville.

Solskjær selv ble søndag kveld spurt om han er rett mann for å ta United videre.

– Vi har kommet for langt som en gruppe til å gi opp nå. Vi må komme over dette så fort vi kan. Det blir vanskelig, for det er menneskelig å være nede etter en slik kamp, svarte Solskjær.

TOTALSLAKT: Ole Gunnar Solskjær bør ikke lese engelske mandagsaviser om han vil ha en selvtillitsboost. Foto: Montasje NTB / faksimiler

Hvorfor gjorde de det på den måten?

Klagingen på Solskjærs taktiske evner, som The Guardian altså hevder er roten til spillernes mistillit, ble også et tema etter søndagens tap mot Liverpool.

– Manageren og trenerteamet må ta skylden for måten laget løste press-spillet mot Liverpool. Hvorfor gjorde de det på den måten? De er ikke et pressende lag, de har det ikke i seg. Hvis du skal spille med høyt press, da må du spille med Lingard og andre som kan løpe hele dagen, sa Gary Neville.

Solskjær tok på seg ansvaret for at Uniteds slagplan feilet totalt. Han viste til at laget hans i tidligere oppgjør mot Liverpool hadde klart seg bra med en offensiv tilnærming.

– Det var jeg som valgte måten vi la opp kampen på. Vi spiller hjemme, og da skal alltid Manchester United gå ut for å diktere kampen. Det har vi gjort før, men da scoret ikke Liverpool så tidlig som i dag. Det var game over på 0-4.

Se målene fra Manchester United - Liverpool - Bilder med tillatelse fra TV2 Sport Premium Du trenger javascript for å se video.

Shaw skåner Solskjær

Manchester Uniteds superstjerne Cristiano Ronaldo leverte en grusom forestilling i søndagens tap. Han har nå sendt en melding til supporterne via sin Instagram -profil, men nevner ikke manageren med et ord.

«Noen ganger får man ikke resultatet man vil. Denne ligger på oss og bare oss, for det er ingen andre å skylde på. Fansen vår var, nok en gang, er utrolige med sin støtte. De fortjener bedre enn dette, mye bedre, og det er opp til oss å levere», skriver han.

Luke Shaw går langt i skåne manager Ole Gunnar Solskjær. Shaw mener spillerne «må se seg selv i speilet».

– Gjør vi alt riktig, og forbereder hver enkelt seg godt nok til kampene? Vi har selvsagt en kampplan fra manageren, men enkelte ganger er vi for enkle å spille mot, sier venstrebacken ifølge NTB.

Nå venter tre knalltøffe kamper for de røde djevlene: Først Tottenham borte i ligaen, så Atalanta borte i Mesterligaen og deretter hjemme mot Manchester City.

Historien vil vise om det står en nordmann på sidelinjen i alle de tre kampene.