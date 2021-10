– Dette er den mørkeste dagen jeg har hatt med disse spillerne.

Ole Gunnar Solskjær er skamfull etter Uniteds pinlige 0-5-tap hjemme mot erkerivalen Liverpool søndag kveld.

Nå øker presset på den norske manageren, som denne sesongen har fått mye kritikk for måten laget hans har fremstått på.

– Kunne ikke brydd seg mindre

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener stortapet mot Liverpool illustrerte én ting med all tydelighet:

Kristiansunderen har mistet garderoben.

– United-spillerne utstråler sterkt at de ikke kunne brydd seg mindre om det han sier. De har åpenbart ikke respekt for ham lenger, mener Saltvedt.

Den oppførselen og fremtoningen har NRK-kommentatoren lite til overs for.

– Det er illojalt overfor klubb, supportere og medspillere, sier Saltvedt.

TOTALSLAKT: Ole Gunnar Solskjær bør ikke lese engelske mandagsaviser om han vil ha en selvtillitsboost. Foto: Montasje NTB / faksimiler

I søndagens kamp var det en rekke av United-spillerne som leverte prestasjoner langt under pari.

Saltvedt mener det verste eksempelet av alle, er Paul Pogba.

– Vel er han misfornøyd med å bli benket, men hans opptreden på banen både frem til han blir utvist, og egentlig det manglende engasjementet da det skjer, forteller alt om hvilken umulig oppgave Solskjær står overfor når han nå skal prøve å fremstå som en leder som har respekt og full tillit i spillertroppen, mener NRK-kommentatoren.

Tror du Solskjær får sparken i løpet av 2021? Ja Nei Vis resultat

Nå raser debatten: Bør Solskjær få fortsette som United-manager?

Det er det, mildt sagt, delte meninger om.

Hvis du er glad i polariserende temaer, er Solskjær-debatten stedet for deg. Og fremst i rekkene når det gjelder å skrike høyest, er de engelske ekspertene.

– Uakseptabelt

Gary Neville, som fortsatt har en høy stjerne i Manchester United etter karrieren sin der, trodde nesten ikke det han fikk se søndag kveld.

– Det er ingen gjemmesteder etter dette. De neste 24 timene kommer til å bli mer intense enn noensinne i denne fotballklubben, sier Neville ifølge Sky Sports.

Han jobber nå som ekspert for flere kanaler og nyter stor respekt på balløya.

Den gamle høyrebacken mener United har vist at, så fort de møter et godt lag, har de «blitt hakket i fillebiter».

– Det har fortalt dem eksakt hvor langt de har kommet. Dette var så dårlig som det får blitt. De har kapitulert. Dette har vært en grusom dag for Manchester United. De har blitt utslettet, det var uakseptabelt. Presset etter denne kampen kommer til å være uutholdelig for noen, sier Neville.

Den tidligere United-kapteinen legger imidlertid til at han tror klubben har is i magen og at de ikke sparker noen med det første.

– Jeg tror ikke de har planlagt for en ny manager denne sesongen. Jeg tror han blir værende ut sesongen, sier han.

Se målene fra Manchester United - Liverpool - Bilder med tillatelse fra TV2 Sport Premium Du trenger javascript for å se video.

Neville reagerer særlig på hvordan Solskjær la opp taktikken mot Liverpool. United sto høyt i banen fra start og gjorde seg sårbare i bakrom.

– Manageren og trenerteamet må ta skylden for måten laget løste press-spillet mot Liverpool. Hvorfor gjorde de det på den måten? De er ikke et pressende lag, de har det ikke i seg. Hvis du skal spille med høyt press, da må du spille med Jesse Lingard og andre som kan løpe hele dagen, mener Neville.

– Noe må skje

Solskjær tok på seg ansvaret for at Uniteds slagplan feilet totalt.

– Det var jeg som valgte måten vi la opp kampen på. Vi spiller hjemme, og da skal alltid Manchester United gå ut for å diktere kampen. Det har vi gjort før, men da scoret ikke Liverpool så tidlig som i dag. Det var game over på 0-4, mener nordmannen.

Neville skjønner at United-styret trolig vegrer seg for å sparke en klubblegende som Solskjær, men mener denne situasjonen blir mer og mer uholdbar.

– Dette kommer til å sette styret under enormt press. Supporterne som er på tribunen har ikke vendt seg mot Solskjær, det vil aldri skje. Men de vet at dette er uakseptabelt. Noe må skje i den garderoben og med den treneren, og det må skje raskt.

BER OM ENDRING: Jamie Carragher og Gary Neville er kritiske. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Som andre steder i verden har lokalavisa mye makt når det gjelder å påvirke sinnsstemningen i et visst område. Slik er det også i Manchester, der Manchester Evening News regjerer.

Etter Liverpool-flausen er det lite støtte å få fra den avisen. I en kommentar er sjefsskribent Samuel Luckhurst nådeløs:

– Ole Gunnar Solskjær kan ikke få fortsette som Manchester United-manager, skriver Luckhurst.

Han mener nordmannen rett og slett ikke har det som skal til.

– United må sette en stopp for regjeringstiden hans. Han er ikke kapabel til å konkurrere mot elite-managere, for han er ikke en elite-manager selv, og vil aldri bli det. Jurgen Klopp ga studenten en leksjon, analyserer Manchester Evening News-skribenten.

– Kan ikke tro det jeg har sett

Liverpool-legenden Jamie Carragher jobber i likhet med Neville som fotballekspert. Han er målløs etter at gamleklubben maltrakterte United i deres egen lekestue.

– Jeg kan ikke tro det jeg har sett. Jeg prøver ikke å være smart her, men jeg tror heller ikke at Liverpool var på sitt beste når det gjelder ballbesittelse. Men hver gang de nærmet seg Uniteds backfirer … Den backfireren var rett og slett en vits! Det var helt kaos, mener Carragher.

Og slår nådeløst fast:

– Manchester United trenger en bedre manager.

Også tidligere Premier League-storscorer Stan Collymore ber United-styret ta grep. Til BBC sier han:

– United har den bredeste stallen, og udiskutabelt den nest beste troppen i Premier League. Men det faktum at analyse av laget ikke kan fortelle deg hva slags spillestil de har, forteller deg åpenbart hvor problemet ligger: Hos hovedtreneren. Som ikke ville vært blant de 50 mest åpenbare kandidatene til å få en slik jobb hvis man hadde basert seg på CV.

– Verre enn et mareritt

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier han synes oppriktig synd på United-spillerne, men særlig supporterne, som legger ned mye følelser, tid og penger for å følge laget.

– Og så får de servert en kamp verre enn de kunne hatt mareritt om, sukker Saltvedt.

Men han tror likevel ikke at nordmannens jobb ryker med det aller første.

– Jeg tror ikke han blir sparket verken i dag eller i løpet av denne uka. Nå skal de spille mot flere av de andre topplagene i England, blant annet Chelsea og Manchester City, og borte i Mesterligaen mot Atalanta. Det blir noen veldig avgjørende uker. Men det virker som styret i United har bestemt seg for at Solskjær skal få en ordentlig sjanse til å vise at han klarer å snu en vaklevoren skute, sier han.

Søndagens tap gjør at rødtrøyene nå er nede på syvendeplass i Premier League, åtte poeng bak serieleder Chelsea.

Uniteds største nederlag i historien Ekspandér faktaboks 24. oktober 2021: Manchester United - Liverpool (0-5)

Manchester United - Liverpool (0-5) 4. oktober 2020: Manchester United - Tottenham (1-6)

Manchester United - Tottenham (1-6) 23. oktober 2011: Manchester United - Manchester City (1-6)

Manchester United - Manchester City (1-6) 3. oktober 1999: Chelsea - Manchester United (5-0)

Chelsea - Manchester United (5-0) 20. oktober 1996: Newcastle - United (5-0) Kilder: OptaJoe, BBC, BT

Tre skjebnekamper?

Nå venter tre knalltøffe kamper for de røde djevlene: Først Tottenham borte i ligaen, så Atalanta borte i Mesterligaen og deretter hjemme mot Manchester City.

Manchester United har ikke vunnet den engelske ligaen siden 2013, og supporterne er sulteforet på suksess.

United har fortsatt ikke vunnet et trofé under Solskjær og står med fire år på rad uten en tittel. Det er den lengste perioden i klubben siden 1989.

Da NRK gjorde et skype-intervju med Solskjær for noen uker siden, la han ikke skjul på at han er fullstendig klar over at trofémangelen er langt fra bra nok.

– Altså, vi er her for å vinne. Jeg er Manchester United-manager fordi jeg vil tilbake på toppen, sa Solskjær til NRK. Les hele det intervjuet her.