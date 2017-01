Hevder flere ryttere brukte mekanisk motor i Tour de France

Det kom fram i det amerikanske nyhetsmagasinet «60 minutes» som ble sendt søndag kveld på amerikansk fjernsyn, skriver nyhetsbyrået AFP.

Den tidligere franske antidopingtoppen Jean Pierre Verdy fortalte i programmet hvordan fokus i større grad har blitt rettet mot mekanisk doping, såkalt «motordoping», de siste årene.

Rytternes bruk av gjemte motorer har lenge vært diskutert i sykkelmiljøet og kom for alvor i fokus i fjor.

Utestengt

TATT: Femke van den Driessche er utestengt i seks år. Foto: Afp

Da ble den kvinnelige belgiske sykkelcrossrytteren Femke van den Driessche utestengt i seks år etter at det ble funnet en skjult motor i en av hennes sykler.

I programmet deltok også den ungarske sykkeldesigneren Istvan Varjas. Han forklarte hvordan man bygger racersykler med innebygde og gjemte motorer.

Ungareren bygger slike sykler til mosjonister som bruker sykkelen til eksempelvis opptrening.

Men blant kjøpene at syklene finnes også kunder som helst ikke vil føres tilbake til ungareren. I 2015 leverte Varjas blant annet en sykkel til en hemmelig adresse i forkant av Tour de France. I etterkant fortalte han fransk politi om episoden.

Ferrari

I «60 minutes» hevdes det for øvrig at den beryktede italienske dopinglegen Michele Ferrari har kjøpt sykler av ungareren. Ferrari er kjent for å ha hjulpet en rekke dopingdømte sykkelryttere med deres forberedelser til store sykkelløp.

Ferrari selv benekter overfor programmet at han har kjøpt sykler av Varjas, men bekreftet at han har testet en motordreven sykkel.

Det er ikke kjent hvilke konsekvenser de 12 ikke navngitte rytterne har fått.