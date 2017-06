Contador-hjelperytter tatt for EPO-bruk

Det er Trek-Segafredo som selv melder om dopingsaken tirsdag kveld.

– Vi har noen skuffende nyheter å dele med vår sykkelfamilie. Det er med dyp skuffelse vi nettopp fikk vite at vår rytter André Cardoso har testet positivt for et prestasjonsfremmende middel. I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver sykkellaget i en pressemelding.

Portugisiske Cardoso skal ha testet positivt for erytropoietin - bedre kjent som bloddopet EPO.

Contador-hjelper

32-åringen var tiltenkt en rolle som hjelperytter for Alberto Contador under sommerens Tour de France, men er nå suspendert.

– Jeg har bedt UCI om at B-prøven testes så raskt som mulig. Jeg tror på en ren sport og har alltid oppført meg som en ren utøver, men jeg forstår at denne nyheten kaster mørke skygger over det. Jeg er knust som en følge av denne meldingen og vil forsikre om at jeg aldri har tatt ulovlige stoffer. Det er mitt store håp at B-prøven er negativ og renvasker meg, melder Cardoso på sin Facebook-side.

– Selvfølgelig kom dette som et sjokk. Han slo meg ikke som typen som holdt med noe slikt, sier norske Kristoffer Skjerping.

KJENNER CARDOSO: Nordmannen Kristoffer Skjerping. FOTO: NTB SCANPIX Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Han er tidligere lagkompis med Cardoso i Cannondale-Drapac, men U23-NM-mesteren fra 2013 var ikke kjent med dopingsaken før NRK kontaktet ham tirsdag kveld.

– Blir man tatt for EPO, er vel ikke det noe man har vært uheldig med. Da må han ha drevet med noe tull. Han har ikke slått meg som typen som jukser, men det er vel ikke personligheten som avgjør om man driver med doping eller ikke. Jeg er ganske sjokkert, sier Skjerping.

Sjelden EPO-sak

– Er du overrasket over at det skal være EPO det er snakk om?

– Tiden med EPO trodde jeg var forbi. Nå virker det som testingen er blitt bedre og bedre, så man kommer ikke unna med å dope seg på EPO. Det er jo vanskelig å si, men det virker som de fleste som doper seg blir tatt.

Cardoso ble testet utenfor konkurranse 18. juni i sitt eget hjem.