Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For Ajax kan takke Donny van de Beek for at de tok et langt steg mot finale. 22-åringen avsluttet et strålende angrep med en iskald avslutning og 1-0-scoring etter bare et kvarter mot Tottenham i den første av to semifinalekamper.

Selv om vertene hevet seg voldsomt etter hvilen var likevel Ajax nærmest mål med et stolpeskudd like før slutt. Men det ble altså bare én scoring i London tirsdag kveld.

Dermed er Ajax – også kalt mirakellaget i årets mesterliga etter å ha slått ut både Real Madrid og Juventus – svært nære å sikre seg finaleplass mot enten Liverpool eller Barcelona.

MATCHVINNER: Donny van de Beek (midten) jubler for 1-0-scoring mot Tottenham tirsdag kveld. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

– Har ikke noe å si hvem som spiller

Tottenhams danske stjerne, Christian Eriksen, var svært skuffet etter kampen. Han ble i et intervju med BT Sport, gjengitt av BBC, minnet på at laget mangler flere spillere.

Blant dem målgarantistene Harry Kane på grunn av skade og Heung-min Son på grunn av karantene.

– Vi kan ikke fortsette å snakke om skadde spillere. I en semifinale har det ikke noe å si hvem som spiller. Vi må ta oss sammen. Vi var heldige da de bare traff stolpen på slutten og forhåpentligvis kan vi snu dette i Amsterdam, sier Eriksen.

– Hjalp dem

Dansken er svært kritisk til hvordan laget fremstod i den første omgangen, hvor kampen ble avgjort. Eriksen mener de spilte under pari, ikke i nærheten av deres beste og at de ble «ball-watching», et uttrykk for at man «ser» på at det andre laget spiller fotball istedet for å spille selv.

– Vi fikk dem til å fremstå mye bedre. De er et bra lag, men vi hjalp dem på veien. Det er vår feil. Vi var bedre i andreomgang, sier han.

– Ti prosents sjanse

Nederlenderne har i hvert fall statistikken for avansement på sin side. Ifølge Opta har bare ett av de 17 lagene som tidligere har tapt første hjemmekamp i en mesterliga-semifinale, klart å ta seg til finale.

– Det er kanskje ti prosents sjanse, kanske 15, for at Tottenham tar seg til finalen. Men de kommer til å prøve, gi jernet, og Ajax har noe å forsvare her, vurderer TV 2-ekspert Erik Thorstvedt overfor egen kanal.

DET AVGJØRENDE ØYEBLIKKET: Tottenham-spillerne blir statister når van de Beek setter inn 1-0 bak keeper Hugo Lloris. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Vakkert angrep

Etter en stillingskrig i innledningen, startet gjestene fra Nederland å dominere mer og mer. Og etter et kvarter scoret de også det svært viktige bortemålet.

Foranledningen var vakker. Ballen fant først veien til David Neres på venstre kant. Han spilte videre til Lasse Schöne og han videre til Hakim Ziyech. Han vartet så opp med en genial gjennombruddspasning til Donny van de Beek.

Tottenham-forsvaret var utspilt og lysluggen var plutselig helt alene med keeper Hugo Lloris. I den situasjonen var han iskald. Etter både én og to skuddfinter var sisteskansen bortimot utspilt, van de Beek plasserte ballen i det lengste hjørnet og sikret Ajax en drømmestart på kampen.

Nære på dødball

Gjestene produserte to gode muligheter etter det uten uttelling. Også Tottenham hadde sine sjanser. De kom etter dødball.

Først ved Fernando Llorente og på overtid av førsteomgang ved Toby Alderweireld, men begge ganger gikk avslutningene utenfor eller over målet til André Onana. Dermed stod det 1-0 til Ajax til pause.

BETENKT: Tottenham-manager Mauricio Pochettino underveis mot Ajax tirsdag kveld. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Bedre etter pause

Manager Mauricio Pochettino var åpenbart ikke fornøyd med det han hadde sett. For det var en helt annen Tottenham-utgave som tok fatt på de siste 45 minuttene.

Intensiteten var en helt annen. Ajax var mer stresset med ballen i laget og Tottenhams forvandling resulterte i to sjanser ved Llorente og Dele Alli før timen var spilt.

Men etter det roet det hele seg litt ned igjen.

Helt til det gjenstod 13 minutter. For på en strålende Ajax-kontring mottok hurtigtoget Neres ballen ute til venstre. Han kunne gjort et vanskelig utgangspunkt enda verre for Tottenham, men så avslutningen gå i stolpen og ut.

Tottenham klarte aldri å skape noen store sjanser etter dette. Dermed får londonerne en svært tøff oppgave i returen onsdag om en drøy uke.