Slik har Ajax gjort det umulige mulig

På én måte er Ajax sin plass i mesterligaens semifinale naturlig. På en annen måte er den et mirakel.

Den største klubben i Nederland vant turneringen tre ganger på 70-tallet, med Johan Cruyff i spissen. En ny tittel kom i 1995, da Louis van Gaal førte et ungt lag til topps. Slik sett er Ajax en europeisk tungvekter.

Men fotballen har forandret seg mye siden 1995.

Dette er tiden hvor et par styrtrike stormakter feier resten av lagene av banen. Lag som Ajax har mindre penger nå, og skal ikke kunne rundspille Real Madrid og Juventus over to kamper.

Men dette har altså Ajax gjort. Til tross for at de ikke har vunnet noe som helst på fire år.

Hvordan har de klart det?

Dermed kan man spørre seg hvordan i alle dager de har kommet så langt.

De siste fire årene har Ajax havnet på andreplass i ligaen. Det beste de har gjort i Europa, var da de nådde finalen i Europaligaen i 2017, hvor de tapte 2–0 mot Manchester United.

Men hadde Ajax og United møttes i dag, kunne det fort blitt stygt for Ole Gunnar Solskjær.

For denne sesongen har Ajax forvandlet seg. De er i cupfinalen og leder ligaen på målforskjell foran PSV Eindhoven. Ajax har scoret 159 mål i alle turneringer, et antall selv ikke Cruyff & Co klarte å nå.

Og de har overført suksessen til Europa, hvor rivalene er langt større og rikere. Ajax spilte uavgjort to ganger mot Bayern München i gruppespillet, før de slo ut Real Madrid (5–2 sammenlagt) og Juventus (3–2).

Resultatene overrasket stort. I Deloittes årlige oversikt over de 30 klubbene i verden med mest inntekter, er de andre semifinalistene – Spurs, Liverpool, Barcelona – alle innenfor topp 10. Ajax er ikke en gang med i rapporten.

Da Ajax møtte Real Madrid, skal direktøren Marc Overmars ha notert at Gareth Bale tjente like mye som Ajax gjorde som lag.

Den lille Guardiola

Nettopp Overmars er en av arkitektene bak Ajax. Den tidligere Arsenal-vingen styrer den sportslige strategien sammen med Edwin van der Sar, keeperlegenden med fortid i Juventus og United, som nå er klubbens daglige leder.

I desember 2017 valgte Overmars å ansette Erik ten Hag.

ENGASJERT: Nederlenderen Erik ten Hag nyter stor suksess i Ajax. Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

Ten Hag var forsvarsspiller i en rekke nederlandske klubber før han førte Go Ahead Eagles til opprykk til toppdivisjonen i 2013. Samme år tok han over andrelaget til Bayern München.

Den sommeren ansatte Bayern også Pep Guardiola. Ten Hag ble der i to år.

– Jeg lærte mye av Guardiola. Han har en sensasjonell filosofi, har Ten Hag sagt.

Det er Guardiolas spillestil som Ten Har siden har implementert, først i Utrecht, hvor han ble kåret til ligaens trener i 2016, og nå i Ajax. Det første halvåret klarte han imidlertid ikke å føre Ajax til topps i ligaen.

Samme sommer satte Ten Hag og Overmars seg ned for å diskutere fremtiden. Noe av det første de gjorde, var å innkalle til et møte med klubbens syv største talenter.

Nye legender

Navnene på talentene var André Onana, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Kasper Dolberg og David Neres. Både Overmars og Ten Hag visste at disse spillerne var klubbens fremtid.

Møtet ble holdt for å overbevise dem om å bli i Ajax. Spillerne ble vist en video hvor de ble sammenlignet med en Ajax-legende i deres posisjon.

– Vi sa: «Om du vil bli en legende i Ajax, må du vinne noe stort», sier Van der Sar.

Alle utenom Kluivert ble værende.

Samtidig innså Ten Hag og Overmars at laget trengte rutine. Så de økte lønnsbudsjettet for å hente forsvareren Daley Blind (fra United) og playmakeren Dušan Tadić (Southampton).

Resultatet har vært noe av den beste fotballen som har blitt spilt i Europa denne sesongen.

Talentfabrikken

Ajax har nemlig klart å kombinere flere gunstige faktorer. De har en stamme bestående av spillere fra akademiet, et av de mest produktive på kontinentet, hvor talenter lærer en spillestil basert på høyt press, korte pasninger, teknikk og orientering.

Det er en stil som ligner den Barcelona og Guardiolas City bruker.

Deretter har Ajax fått en trener som har lært denne stilen fra Guardiola selv. Og så har de lagt til profiler med erfaring fra Premier League.

Bakerst ruver nå De Ligt, den 19-årige kapteinen som dunket inn vinnermålet mot Juventus. Like foran ham spiller det andre nederlandske vidunderbarnet, De Jong (21). Det er ofte han som starter angrepene, med sin evne til å motta ballen under press og dra av spillere i farlige posisjoner.

KJENT DRIV: Her fosser Frenkie de Jong forbi Luka Modric på Santiago Bernabéu, hvor Ajax vant hele 4-1 i åttedelsfinalen. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

På kantene herjer brasilianske David Neres (22) og marokkanske Ziyech (26), som begge skjærer innover i banen. Og på topp spiller… ingen.

Da Ajax slo ut Real Madrid og Juventus, lå Tadić der som en «falsk nier», altså en spiss som vandrer hvor han vil uten en fast posisjon. Denne rollen skaper et uforutsigbart bevegelsesmønster som forvirrer motstanderen og lar Ajax kombinerer på små flater med kjappe touch.

Uansett bane og motstander spiller Ajax på samme måte. Kun to lag i turneringen har slått færre langpasninger per kamp enn dem: Paris Saint-Germain og City.

Altså er ikke Ajax bare unge og talentfulle. De er også modige.

Vil ikke vare

Dessverre lever de også på lånt tid. Konsekvensen av at lag som Ajax bygger sterke mannskap, er at de rikeste klubbene snapper opp talentene.

Ajax var flinke som beholdt så mange av dem i fjor, men hver gang et slikt lag viser seg frem i Europa, blir de plukket fra hverandre samme år. Det skjedde da José Mourinhos Porto vant mesterligaen i 2004.

Det skjedde også med Monaco-laget som nådde semifinalen i 2017.

De Jong har faktisk allerede skrevet under for Barcelona i en overgang verdt 725 millioner kroner. De fleste forventer at De Ligt også forsvinner i sommer. Utviklingen viser bare hvor sjeldne lag som Ajax har blitt i moderne fotball.

Det er bare å nyte dem mens vi kan.