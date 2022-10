– Det er fantastisk at fotballen kan ha sånne øyeblikk.

Det sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt idet bildene av norske Alf Brun ruller over TV-skjermen.

Den ALS-syke nordmannen ble tatt imot med åpne armer i Parken da FC København var verter for Manchester City i mesterligaen tirsdag.

UAVGJORT: Erling Haaland ble spart og måtte se lagkompisene dele poengene med FC København. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Den danske klubben har lagt ut en video av manager Pep Guardiola som går bort til den norske City-supporteren før kampen. Videoen viser at Guardiola sier noen ord til nordmannen og stiller opp på bilder.

Alfs kone, Anne Brun Syversen, sliter med å finne ord for å beskrive opplevelsen.

– Det var helt sykt. Det var kjempegøy. Det var et stort øyeblikk for Alf å møte Guardiola, sier Syversen til NRK.

– Jeg vet faktisk ikke hva han sa. Jeg ble så «starstrucked», legger hun til.

Ba Twitter om hjelp

Brun har satt dype spor i fotballmiljøet etter at NRK fortalte historien hans i september.

Nordmannen, som har levd med den grusomme diagnosen siden 2016, har lenge hatt en drøm om å se favorittlaget en siste gang. Da City trakk FC København i Mesterligaen i høst, ble håpet tent.

Skuffelsen ble imidlertid stor da alle billettene ble revet bort. I sin fortvilelse kom Alf på en sprø idé om å be Twitter om hjelp til å se City spille fotball en siste gang.

Da skjedde det utrolige: Twitter-meldingen gikk viralt og skuffelsen snudde til glede da FC København tok kontakt og fikset VIP-billetter til storkampen.

Les også: ALS-syke Alf fikk Haaland-ønsket oppfylt – fikk hjelp fra uventet hold

Alfs kone forteller at kampopplevelsen har vært over all forventning.

– Det har vært mange inntrykk. Det har vært en berg- og dalbane av følelser. Han har grått litt, samtidig som det har vært glede. Dette er veldig, veldig rørende, sier Brun Syversen.

SE VIDEO: Sergio Gómez så rødt allerede etter halvtimen i Parken. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Sergio Gómez så rødt allerede etter halvtimen i Parken.

Dramatisk kamp – tre VAR-avgjørelser

Fra tribunen har Brun og kona fått se en fartsfylt førsteomgang, som hadde det meste – bortsett fra mål.

I løpet av 20 minutter måtte dommer Artur Soares Dias løpe bort til VAR-skjermen tre ganger:

I det 11. minuttet annullerte han City og Rodris kjempetreff. Rett før ballen havnet i føttene til Rodri var ballen innom hånden til lagkompis Mahrez.

Drøye ti minutter senere var det FCK sin tur til å handse. Dommeren pekte på straffemerket etter en kjapp titt på VAR-skjermen. Mahrez sendte ballen til venstre, men vertenes keeper var kjapt nede og reddet.

30 minutter ut i kampen ble det igjen dramatikk da Sergio Gómez fikk det røde kortet etter å ha holdt Haraldsson og hindret ham fra en klar scoringsmulighet.

Utrolig nok ble det heller ingen mål etter pause og City gikk på en overraskende poengdeling i København.

Erling Braut Haaland startet kampen på benken og fikk heller ikke komme inn da laget jaktet seiersmålet. I alt står nordmannen med 20 mål på 13 City-kamper denne sesongen.

Av de er 15 kommet i Premier League, mens fem nettkjenninger har kommet i mesterligaen.