– Han er så sliten. Han har noen muskelforstyrrelser, og vi ville ikke ta noen sjanser, sier Pep Guardiola til TV 2.

Haaland startet mesterligakampen på benken og fikk heller ikke komme inn da laget jaktet seiersmålet i København.

Nå kan også storkampen mot Liverpool være i fare for superspissen fra Norge.

– Vi må se i morgen, jeg håper han blir klar, sier Guardiola til TV 2 om den kommende kampen.

UTEN HAALAND: Pep Guardiola og Manchester City spilte 0–0 mot FCK uten Haaland på banen. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Startet på benken

Ifølge The Athletic-journalist Sam Lee har Guardiola fortalt pressen i København at Haaland begynte å føle seg sliten etter helgens Premier League-kamp mot Southampton.

– Han har ikke kommet seg helt de siste dagene. Gårsdagen var ikke bra, dagen i dag var litt bedre, men vi bestemte oss for å ikke ta risikoen, sier Guardiola, ifølge Lee på Twitter.

City stilte uten flere av lagets største stjerner mot FCK.

– Mange spillere startet ikke fordi de var utslitte og trøtte. Erling følte seg ikke bra etter Southampton, Phil (Foden) hadde noen problemer og Bernardo (Silva) fortalte oss i går at han var sliten, sier manageren.

SKADER: Erling Braut Haaland måtte stå over 27 kamper da han spilte for Borussia Dortmund. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Lang skadeliste

Til tross for at Haaland har levert et spinnvilt målshow de siste sesongene, har skadeproblemene vært mange.

Da Haaland spilte for tyske Borussia Dortmund i Bundesliga, gikk han glipp av 27 kamper på grunn av skader.

Disse skadene slet nordmannen med i Dortmund:

27 mai 2020: Kneskade, ute i 11 dager

30. oktober 2020: Kneskade, ute i 2 dager

2. desember 2020: Hamstringskade, ute i 27 dager

29. april 2021: Muskelskade i låret, ute i 4 dager

24. september 2021: Muskelskade i låret, ute i 18 dager

22. oktober 2021: Muskelskade i hofteleddsbøyeren, ute i 34 dager

22. januar 2022: Muskelskade i lysken, ute i 42 dager

Heldigvis for Haaland har sesongstarten for City vært smertefri. Nordmannen er på alles lepper etter å ha banket inn 20 mål på 13 kamper denne sesongen.

Av de er 15 kommet i Premier League, mens fem nettkjenninger har kommet i mesterligaen.

VAR-drama

Tirsdag kveld måtte Haaland se lagkompisene slite tungt mot FCK. Oppgjøret i Parken ble svært dramatisk til tross for at kampen endte målløst.

Først fikk Rodri annullert en perlescoring på grunnet hands, før City fikk straffespark rett etterpå som følge av hands av FCK-spiller Nicolai Boilesen. Keeper Kamil Grabara reddet Riyad Mahrez' forsøk mesterlig.

Drøye halvtimen ut i kampen ble Sergio Gómez utvist da han felte Hákon Haraldsson på vei igjennom.

Utrolig nok ble det heller ingen mål etter pause og City måtte ta til takke med poengdeling i København.