– Jeg tror alle ble imponert av nummer 16 (Signe Gaupset). Jeg vet at hun er ung. Hun er talentfull, sier Lyon-trener Sonia Bompastor til NRK etter at Lyon slo Brann 3-1 onsdag kveld.

– Teknisk sett har hun gode ferdigheter, men hun er også veldig rask. Hun gjorde en strålende kamp i kveld, sier Bompastor videre.

Den franske treneren skryter også av Brann-innbytterne Rakel Engesvik og Tomine Svendheim, men særlig var det altså Gaupset som gjorde seg bemerket.

– Når du ser på kveldens kamp, så gjorde hun veldig gode ting mot et stort lag som Lyon. Hun har et stort potensial. Hun er veldig talentfull og fremdeles ung, så i fremtiden har hun en god sjanse til å spille for et storlag, sier treneren.

Også Lyons Ada Stolsmo Hegerberg, som scoret Lyons andre mål, kom med gode skussmål av den norske 18-åringen.

– Jeg tror faktisk Signe har et par signerte sko av meg hjemme. Jeg forventet at hun skulle komme og prate med meg i dag, men det gjorde hun ikke. Men hun har en ny sjanse i neste uke, sier hun spøkefullt, og fortsetter:

– Hun gjør mye bra i dag. Hun er sterk i kroppen og skaper trøbbel fremover for oss.

Hegerberg scoret mot Brann - se målene her

Gaupset selv var fornøyd etter kampen.

– Det var veldig gøy. Selvfølgelig tøft. Vi får virkelig kjent på nivået og de straffer oss hardt når vi gjør feil. Det er selvfølgelig kjedelig å tape, men vi får virkelig sett hvor lista ligger, sier hun.

– Hun gir oss energi og kommer i gode posisjoner offensivt. Det trakk jeg frem i pausen og hun fortsatte med det i den andre omgangen. Hadde vi vært mer nådeløse, så hadde vi trolig scoret flere mål i kveld, supplerer Brann-trener Martin Ho.

– Vi ga dem to mål

For det ble hjemmelagets kveld i Lyon.

Småfeil på klareringer og enkeltfeil hos Brann bidro til at det ble en knallhard start på kampen i Sørøst-Frankrike.

Allerede etter seks minutter sendte Kadidiatou Diani vertskapet i ledelsen, etter at Karoline Haugland ved en feil sendte ballen rett til henne på egen banehalvdel.

Lyon økte til både 2–0 og 3–0 før Brann fikk sin redusering. Også Lyons andre mål, scoret av Ada Stolsmo Hegerberg, kom etter at Brann rotet det til i eget forsvar.

I det 72. minuttet satte Justine Kielland ballen i nettet etter forarbeid av Signe Gaupset, og med det ble det en ny giv i bergenslaget.

– Vi ga dem definitivt to mål på grunn av våre personlige feil, men vi vil lære av dette. Den andre omgangen var virkelig en god prestasjon. Det var mye positivt å ta fra den, sier Ho

Det var Marthine Østenstad som mistet ballen i forkant av Lyons andre scoring.

– Vi ser at vi blir hardt straffet når vi gjør feil, så det er veldig god læring å ta med seg videre, sier hun.

Hegerberg: – Klasseforskjell

Branns målscorer, Justine Kielland, var fornøyd med at Brann klarte å score mot storlaget.

– Det var en syk følelse, egentlig. Det var ikke helt forventet. Hver gang jeg scorer så får jeg nesten sjokk over at den går inn, sier hun om scoringen.

Selv om det ikke ble noen poeng hjem til Bergen for Brann, var det en norsk spiller som kunne smile etter kampen. Ada Stolsmo Hegerberg mente Lyon hadde god kontroll på kampen.

– Jeg synes det er klasseforskjell, helt til vi gjør litt bytter og da mister vi rytme og spiller på oss et press. Men en veldig fortjent seier, vil jeg si, sier Hegerberg.

I den andre kampen i gruppa endte det 0-0 mellom St. Pölten og Sparta Praha, som gjør at Brann fremdeles har et godt grep om andreplass i gruppa:

– Unik erfaring

Det var klokka 21 onsdag kveld var Brann møtte Lyon på Groupama Stadium.

Brann hadde alt og vinne og ingenting å tape. Lyon har vunnet Mesterligaen åtte ganger, og ikke sluppet inn et eneste mål på de siste seks gruppespillkampene.

– Det er en unik erfaring og man er heldig som får oppleve det presset her og den settinga her. Det er noe vi som gruppe kan lære masse av. Og så tror jeg vi skal klare å bite fra oss og, sa keeper Aurora Mikalsen før kampen.

Lavest rangert

Dette er tredje gruppespillkamp Brann spiller.

Brann var i utgangspunktet både lavest rangert og underdog i gruppa si, men hadde likevel med seg to seiere inn i kampen mot Lyon.

I mesterligadebuten slo de St. Pölten 1–2 i Østerrike. En drøy uke senere venta historiens første kamp på bergensk jord.

Da måtte også Slavia Praha se seg slått. Nesten 9.000 bergensere hadde møtt opp for å se kampen som enda 1–0.

Med det hadde Brann tatt seks av seks mulige poeng.

Men det hadde også gruppefavoritt Lyon, som har vunnet den europeiske ligaen hele åtte ganger.

De gav Slavia Praha en blytung start på gruppespillet: Da lagene gikk av banen stod det 0–9 i den Tsjekkiske hovedstaden. Senere slo Lyon St. Pölten 2–0.

Men allerede før første kamp var Brann-trener Martin Ho tydelig på at andreplass i gruppa og kvartfinale i ligaen er realistisk.

– Det vil være håpløst å ikke tro på det. Men vi må fokusere på oss selv. På å spille vårt spill. Da vil vi kunne slå fra oss, sa han da.

Martin Ho hadde tro på at Brann kunne gjøre det godt, også mot gruppefavoritt Lyon. Foto: Mourad Allili / NTB

Før avreise til Frankrike hadde han også tro på at Brann kunne bite fra seg.

– Jeg går aldri til kamp og tror at vi ikke kan vinne eller prestere. Har du dagen og hellet med deg, presterer du og ting går din vei, så kan alt skje uansett hvem du møter, sa han mandag.

Lyon kommer til Bergen neste uke

Etter 24. minutter doblet Ada Hegerberg Lyon-ledelsen til 2–0.

Kampen var en sjelden sjanse for Hegerberg-duell, der hun kunne møte Andrine i Brann-drakt.

Men fordi storesøster Andrine fremdeles er ute med kneskade måtte hun bli igjen i Bergen. Foreldrene Gerd Stolsmo og Stein Erik Hegerberg var likevel på plass på tribunen.

Ada Hegerberg er den mestscorende i mesterligahistorien. Hun scoret også mot Brann. Foto: Mourad Allili / NTB

Også Ada sin høst har vært skadepreget, da hun har hatt en belastningsskade som blant annet gjorde at hun ikke ble tatt ut i landslagstroppen.

– Ada er på vei tilbake. Hadde hun vært helt tilbake hadde hun hatt to mål i dag, sa pappa Hegerberg i pausen.

Han mente det kanskje var «like greit» at datteren ikke ble klar til kampen.

– Det er fordi Andrine er en av de få som aldri har tapt mot Ada, sa han.

Det er likevel håp om Hegerberg-duell veldig snart.

Allerede neste uke er det duka for ny kamp mellom lagene.

Torsdag 21. desember tar Brann mot Lyon på Åsane arena, en kamp som ble utsolgt på 23 minutter.

Den er Andrine Stolsmo Hegerberg innstilt på å rekke.

– Vi får bare krysse fingrene og tro at hun får rett. Hun er i alle fall tent på å få med seg den kampen der, sa Gerd Stolsmo.