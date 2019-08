Han kommer joggende et stykke bak brødrene på tirsdagens rolige formiddagstur i fjellbyen St. Moritz. Etter en drøy uke i den sveitsiske høyden er han ikke blitt noe klokere med tanke på VM-deltakelse om under to måneder.

Henrik Ingebrigtsen sier at tanken på om han egentlig bare burde tatt en pause nå, for å spare kroppen til OL neste sommer, slår ham hver eneste dag.

– Men det passer ikke meg som person å bare kaste inn håndkleet nå. Uansett hvor dårlig det går og vondt jeg har det, så har jeg det bedre med meg selv ved å prøve, i stedet for å gi opp og si jeg skal prøve en annen gang. Selv om det kanskje hadde vært lurest, forteller han til NRK.

Forbannet for bronse

GODT HUMØR: Henrik (t.v.), Filip og Gjert Ingebrigtsen under pressemøtet i St. Moritz. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Allerede etter lag-EM erkjente 28-åringen at VM er i fare. Nå handler det først om å bli klar til Diamond League-stevnet neste uke.

– Jeg tror han vil gå «all in» i Zürich, og da er det bære eller briste. Det kan godt være at kan vi ikke delta i VM, sa Gjert Ingebrigtsen i Sandnes.

Sønnen er dog noe mer positiv nå.

– Med mindre alt går til helvete kommer jeg til å dra til VM, konkluderer Henrik Ingebrigtsen.

Men at han vil være fornøyd med egen prestasjon, utelukker han.

– Si jeg kommer til finalen, som er helt usannsynlig bra ut ifra mine forutsetninger nå, så kommer jeg ikke til å være fornøyd fordi jeg ikke har fått gjort de forberedelsene som jeg ville. Og si jeg hadde fått bronse, et drømmescenario, så vil jeg være forbannet fordi jeg vet jeg kunne gjort det bedre med bedre forberedelser, forklarer han, og slår fast:

MYE TRENING: Jakob (t.v.), Filip og Henrik Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Så uansett hvor bra jeg gjør det, så kommer jeg ikke til å være fornøyd.

– Får tyn fra Filip og Jakob

Han rister oppgitt på hodet, og deler et lite smil under barten.

– Jeg har fått så mye tyn fra Filip og Jakob for å si at 2019-sesongen ikke er så bra som den kunne vært, innrømmer Henrik Ingebrigtsen.

– Det handler likevel om å stikke fingeren i jorda og se hvor du er, og jeg må bare prøve å gjøre mitt beste ut ifra min situasjon. Jeg har en hard jobb foran meg, og håper jeg skal klare å forbedre meg en del til frem til VM, men så bra som jeg håpet og ville være til Doha blir jeg ikke.