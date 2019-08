– Litt teit å gjøre det på den måten. De ville vært tjent med at de beste kan doble hvis de vil. Det er stort sett de beste som dobler, ikke de som er midt på treet eller lavere. Jeg tror det er til fordel for mesterskapet at de legger til rette for å kunne doble, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han og brødrene driver akkurat nå med VM-forberedelser i den sveitsiske alpeidyllen St. Moritz. Men på morgenløpeturen tirsdag var det OL-programmet i Tokyo neste sommer som sto i hodet på eldstemann Henrik.

4. august 2020 er det nemlig forsøksheat både på 1500 og 5000 meter. 6. august er det semifinale på 1500 meter, 7. august finale på 5000 meter og 8. august finale på 1500 meter.

– Ikke mulig

Det betyr ifølge alle de tre brødrene og pappa Gjert at det blir umulig å gjøre det Filip og Jakob har planer om å gjøre i årets VM i Doha; løpe både 1500 meter og 5000 meter. Henrik ville trolig gjort det samme om han var kvalifisert for 1500 meter.

– Slik som det er nå, er det ikke mulig å doble i OL, så da blir det å løpe det man har mest lyst til å løpe. I mitt tilfelle foreløpig, så ser jeg på 1500 som den øvelsen jeg har lyst til å springe, fastslår Jakob Ingebrigtsen.

MEDIEDAG: Med eldstemann Henrik i spissen møtte Team Ingebrigtsen medier fra inn- og utland i St. Moritz onsdag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det blir nok 1500 i Tokyo som blir hovedfokuset, sier Filip Ingebrigtsen.

– Jeg tenkte på det på morgenøkta i dag. Hjertet mitt sier 1500 meter, mens hodet sier 5000, sier Henrik Ingebrigtsen.

Hele familien støtter Henriks kritikk av oppsettet.

– Det er litt dumt at de tar vekk noens muligheter til å løpe flere løp, sier Jakob.

– Men samtidig må de jo ta hensyn til andre mulige doblinger. Så det er mange ting de må vurdere. Det er ikke alltid det klaffer for alle, påpeker han.

Filip vurderer hinder

For brødrene Ingebrigtsens del, åpner programmet for at de kan løpe 10.000 meter eller 3000 meter hinder i tillegg til enten 1500 eller 5000.

Allerede 31. juli går 10.000-meteren, der det ikke er innledende heat. 3000 meter hinder har forsøk 31. juli og finale 3. august, altså dagen før forsøkene på 5000 og 1500.

Både Henrik og Jakob sier likevel kategorisk nei til å gjøre.

Filip vurderer derimot å ta med en av de nevnte øvelsene.

– Absolutt. Jeg kan ikke si akkurat nå om det frister å springe 10.000, men det frister å springe flere distanser. Og hvis det er 10.000 og 3000 meter hinder, så må man ta en vurdering på det. Det er ikke vits i å satse alt på et kort, sier han

Og utdyper:

– Hinder er alltid aktuelt. Det er bare løping, og så er det satt opp noen stokker i veien. Det hjelper å være en god løper, så man har mulighet til å stille der. Alle vi har løpt hinder da vi var juniorer, så vi kjenner til øvelsen.

– OL-medalje er OL-medalje

Gjert Ingebrigtsen vil ikke gi sønnene råd om hva de bør løpe. Men han bekrefter at Filip Ingebrigtsen vil få støtte for sitt valg om han for eksempel vil satse på 3000 meter hinder.

– I et OL vil enhver medaljemulighet uavhengig av distanse, i alminnelighet, være å foretrekke foran en øvelse uten medaljemulighet. Men jeg vet at guttene, i hvert fall noen av dem, har et annet syn. Men en OL-medalje er en OL- medalje. Å si at «jeg vil ikke ha en OL-medalje i hinder, hvem i helsikken samler på det» ... Der har jeg et annet syn enn enkelte av guttene, sier han til NRK.

- IKKE VANSKELIGERE: Gjert Ingebrigtsen tror ikke en hinderøvelser er vanskeligere for sønnene enn en vanlig løpeøvelse. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Har Filip mulighet til å ta OL-medalje i hinder?

– Vanskelig å si. For uansett hva jeg mener om det, er det noen som tolker det til at jeg rakker ned på alle som løper hinder. Så jeg skal være forsiktig, innleder trenerpappaen, før han likevel drister seg ut på isen:

– Guttene er gode på hinder, de er kondisjonssterke, de er veldig flinke på motorikk og koordinasjon og de er relativt bra i avslutning. Så jeg kan ikke se at hinder skulle være en vanskeligere øvelse enn en hvilken som helst annen distanse.