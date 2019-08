– Hvis jeg ikke prøver alt jeg kan så er det ikke verdt det, men så lenge jeg gjør det, og får noen sportslige resultater, så er det verdt det, mener skadeforfulgte Henrik Ingebrigtsen.

Og det er ingen tvil om at han prøver i hvert fall.

Sesongforberedelsene gikk nærmest i vasken da han pådro seg en betennelse og en slimpose i hofta i vinter. Etter måneder med alternativ trening sesongåpnet han med personlig rekord på 3000 meter på Bislett i juni, men så uteble 28-åringen fra konkurranser igjen til slutten av juli. Nå forteller han hvorfor.

– Etter Bislett klarte jeg ikke å gå på en uke. Etter to kunne jeg så vidt begynne å jogge. Så for en måned siden klarte jeg altså ikke å jogge.

Nå var ikke bare hofta problemet, men også hamstringen.

Tåler ikke ny skade

Så mens brødrene løp runde på runde på bane i høyden i St. Moritz, måtte Ingebrigtsen nok en gang ta det roligere på en viktig samling. Han klarte likevel å ta VM-kravet, og satte personlig rekord på 5000 meter under et stevne i Belgia i slutten av juli. I helgen vant han samme distanse under NM på Hamar.

Han tvilte lenge på at han kunne delta i norgesmesterskapet, av frykt for å gjøre vondt verre.

– Jeg har kommet meg ganske langt siden Bislett, men det er fortsatt en lang vei å gå før jeg er i den formen jeg vil være i når vi kommer til VM, slår Henrik Ingebrigtsen fast.

MÅ PASSE PÅ: Fysioterapeut Harald Markussen gir Henrik Ingebrigtsen en rask behandling under oppvarmingen til NM-løpet. Foto: Benjamin Bakken / NRK

Det var med andre ord ingen tilfeldighet at den eldste løpebroren fra Sandnes ble fotfulgt av fysioterapeut Harald Markussen under NM-helgen. For en ny skade vil være skjebnesvangert med tanke på VM i Qatar i månedsskiftet september/oktober.

– Det sier seg selv at det ikke er tid for flere avbrudd i treningen frem mot VM. Det er ikke bra, men jeg er ikke bekymret for det nå. Henrik vet hva som skal til og holder seg systematisk til planen, forklarer Markussen.

– Vi har bedre kontroll nå enn hva vi hadde for en stund siden, forsikrer han.

– Bit tennene sammen, eller gå hjem

En nøye lagt plan må følges slik at skadeplagene ikke skal bli verre igjen. For å forebygge må 28-åringen styre unna for høy belastning i treningsarbeidet, men han blir neppe helt kvitt smertene.

– Harald er viktig, og gir oss den hjelpen vi trenger for å klare å holde det i balanse. Det medisinske apparatet er viktige og dyktige folk, og vi har de med oss på treningsleir og i løp. Vi er blitt litt avhengige av dem, og spesielt Henrik, forteller Gjert Ingebrigtsen.

– Hvor lenge er dette bærekraftig for kroppen hans?

– Vi prøver å balansere det så godt vi kan. Vi har med god hjelp, og går det ikke, så det går det ikke, men vi prøver så godt vi kan.

– Hvordan er det å se ham med så mye smerter?

– Hadde det ikke vært for at de har skyhøye målsettinger så hadde jeg sendt dem hjem for å ta livet med ro, men alle har målsettinger om å komme seg til VM og finale der. Da er det en del ting som må gjøres for å komme dit. Da får man enten bite tennene sammen, eller gå hjem. Nå er vi der vi at biter tennene sammen, svarer trenerfaren.

– Har du bedt Henrik reise hjem?

– Jeg har sagt at han må velge. Enten så senker du målsettingene eller så biter du tennene sammen og står i det.

FØLGES TETT: Harald Markussen og Gjert Ingebrigtsen under NM på Hamar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jaget

Og det er det han gjør. Biter tennene sammen. Gjør alt for å komme seg til nok et VM – selv om han ikke lenger er familiens sterkeste kort. Det er fortsatt verdt det. Og denne helgen stiller han til start på 3000 meter i lag-EM i hjembyen Sandnes.

REKORDLØP: Henrik Ingebrigtsen satte personlig rekord da han løp 3000 meter på Bislett i juni. Etterpå klarte han ikke å jogge på to uker. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg argumenterer mot meg selv, for jeg klager på meg selv og sier at det er vondt når treningen ikke går bra, men så presterer jeg greit i den andre enden. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hvordan det egentlig er, sier Henrik Ingebrigtsen med et smil.

– I det store hele har han kanskje bedre kontroll enn hva han uttrykker selv, mener fysio Markussen.

Ingebrigtsen er likevel veldig glad for at det fortsatt er nesten to måneder til VM.

– Hvis jeg hadde vært smertefri hadde jeg vært i enda bedre form nå, og hadde jeg vært i enda bedre form så ville jeg vært i veldig god form. Det er hele tiden et jag for å bli bedre, forklarer han.

– Hvor lenge orker du å presse deg på denne måten?

– Det får vi se. Vi får se hvor lenge kona mi lar meg holde på, sier tobarnsfaren og flirer.