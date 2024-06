– Det er kanskje ikke det gøyeste å ha ute. At man spyr, liksom. Men det viser bare at man tar seg ut, og at man virkelig brenner for 400. At jeg er villig til å spy litt for å få gode tider.

Slik svarte Henriette Jæger da hun på pressekonferansen før EM-debuten i Roma ble spurt om det er flaut å få så mye oppmerksomhet for å kaste opp etter løp.

Henriette Jæger løper semifinale på 200 meter i EM mandag kl. 21.05

20-åringen fra Aremark har hatt en bemerkelsesverdig framgang etter at hun la bort mangekamp og spesialiserte seg på korte løpsdistanser.

I 2024 har hun allerede smadret de norske rekordene på 200, 300 og 400 meter.

– Begynner å bli litt lei

Men det er altså noe som har skapt vel så mange overskrifter som supertidene. Hver gang Jæger har løpt en 400-meter, kaster hun opp. Det skjer i alles påsyn. Gjerne midt i TV-intervjuer.

Etter Bislett Games fikk Jæger stor oppmerksomhet i Sverige etter å ha kastet opp under intervjuet med SVT.

– Vi klarer å le litt av det, men sannheten er vel egentlig at vi begynner å bli litt lei av det, sier trenermamma Unne Merete Lie Jæger.

TAR DET MED ET SMIL: En fullstendig utslått Henriette Jæger gir NRK en tommel opp under Trond Mohn Games, med spybøtta like ved. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Men at spyinga havner i media, er kanskje det minste problemet.

– Det er ikke noe gøy når du gjør det kjempebra i et løp, og så ligger du rundt cornerflagget og spyr, så du ikke kan feire og få med deg det som er noe av grunnen til at man driver idretten, påpeker hun.

NORGES NYE LØPESTJERNE: Med full klaff kan Henriette Jæger ta sin første mesterskapsmedalje som senior i Roma. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Fysiske konsekvenser

Det virkelige problemet er likevel at spyinga har fysiske konsekvenser. Å kaste opp er i seg selv belastende for kroppen. I tillegg fører det til næringstap.

Det forlenger restitusjonstiden – noe som særlig skaper trøbbel i et mesterskap, der utøverne skal igjennom flere løp innenfor en kort tidsperiode.

– Det er veldig frustrerende, erkjenner Henriette Jæger overfor NRK.

At utøvere kaster opp etter en 400-meter, er ikke noe unormalt syn på en friidrettsbane. Men Jæger opplever det oftere og kraftigere enn de fleste andre.

Det har mor og datter prøvd å finne årsaken til – for å kunne finne en løsning på problemet. Teorien er at det skyldes en kombinasjon av høyt melkesyrenivå og høyt spenningsnivå.

Ikke klart å knekke koden

De samarbeider med Olympiatoppen, og har også forhørt seg i internasjonale treningsmiljøer.

JAKTER PÅ SVAR: Unn Merete og Henriette Jæger prøver å finne årsaken til oppkastproblemene. Foto: Lise Åserud / NTB

– Men vi har ikke klart å knekke koden ennå, innrømmer Unn Merete Lie Jæger.

Under EM i Roma kommer det ikke til å bli noe problem. Der har Henriette Jæger valgt å løpe 200 meter. Det utløser ikke den samme kvalmefølelsen.

Valget om å løpe 200 meter i stedet for 400 meter, ble tatt ut fra en vurdering av hvor mulighetene for en god plassering var best. Jæger har tredje best årsbeste i startfeltet. Det gjør henne til en medaljekandidat.

Etter EM skal det gjøres en ny vurdering av hvilken distanse supertalentet skal løpe i OL senere i sommer. Ifølge Unn Merete Lie Jæger blir det igjen en vurdering av hvor sjansene for en god plassering er størst.

Kan påvirke valg

Oppkastproblemet kan påvirke regnestykket.

– Det er absolutt en faktor som er med i kalkylene, det også, med tanke på hva hun kommer til å velge i mesterskap, sier mamma Jæger.

Men for Roma er altså valget tatt. Det som gjenstår, er å gjøre jobben.

– Først forventer jeg å komme til finale. Det hadde vært veldig gøy. Og medalje hadde vært utrolig kult, sier Henriette Jæger.

– Er det sånn at du nesten begynner å være litt skuffa hvis du ikke får medalje?

– Jeg kan jo på en måte ikke det heller. Dette er mitt første utendørs europamesterskap. Så jeg kan ikke forvente altfor mye. Men når man er blant topp tre, så vil man jo på en måte gjøre det.