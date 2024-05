Supertalentet stirret utover gressbanen på friidrettsarenaen i Portugal og innså at et livslangt kapittel var i ferd med å ta slutt.

– Jeg var jo lei meg, da, forteller hun til NRK.

Den nå 20 år gamle Jæger slo for alvor gjennom som et supertalent i mangekamp. Hun satte verdensrekord i sin aldersklasse som 17-åring, men nå gikk ikke satsingen som planlagt lenger.

En spydøkt ble sluttpunktet.

– Jeg sa til mamma at hvis spydet lander på 30 meter, så gir jeg meg. Jeg kastet, kastet og kastet, og det landet fortsatt på 30 meter.

Frustrasjonen økte i takt med hvert kast for Jæger.

– «Nå gir jeg meg», sa jeg. Og siden har jeg ikke tatt i et spyd eller en kule. Jeg har lagt ned så mye tid i det spydet, og var så irritert over at det ikke gikk fremover, sier Jæger.

KOS: Henriette får en god klem av mamma Unn Merete. Foto: NTB

Friidrettskometen står med en personlig rekord i spydkast på 35,66 meter.

Til sammenligning kastet 19 av de 20 utøverne med gyldig resultat i spyd i syvkampen i fjorårets VM over 40 meter. Lengst av alle der var Anouk Vetter med 59,57 meter.

Verdensrekorden for spesialistene er det Barbora Spotáková som har med 72,28 meter.

– Det var litt depressivt

Etter treningsøkten i Portugal kom også tårene. Mangekamp ligger hjertet nærmest, og har vært en stor del av hennes identitet gjennom livet.

Det var også ekstra sårt ettersom mor Unn Merete Lie Jæger hadde spydkast som sin hovedøvelse, med en rekke NM-medaljer på merittlisten.

– Vi kalte det separasjonsangst de første ukene og månedene. Hun var litt lei seg for at hun måtte ta den avgjørelsen. Den usikkerheten om det var det riktige, sier mamma Jæger.

Valget preget datteren i lang tid. Men da døren til mangekampen ble lukket, startet også satsingen fullt mot sprint. Som mangekamputøver var det der hun hadde hatt sin store styrke.

Det har resultert i et rekordras, med norske rekorder på 200, 300 og 400 meter i løpet av det siste året.

Slik har utviklingen til Jæger vært Ekspander/minimer faktaboks Henriette Jæger hadde følgende personlige rekorder på 200, 300 og 400 meter da hun tok valget om å avslutte mangekampsatsingen i påsken i fjor: 200 meter: 23,28

300 meter: 37,67

400 meter: 52,23 Jægers personlige rekorder nå: 200 meter: 22,58

300 meter: 35,46

400 meter: 51,03

Men om det var riktig å satse mot sprint, var noe Jæger ikke visste da valget ble tatt. Hun slet også med å tåle treningen – sprinttrening er noe helt annet enn kast med spyd og kule.

– Det ble veldig mye tomrom. Det var egentlig veldig trist. Det var litt depressivt, hvis man kan si det sånn. Det var et veiskille der jeg ikke strakk til i det ene, og ikke var god nok for det andre.

– Jeg var ganske lei meg de første ukene der. Da var det en del tårer. Det var ganske tungt, skildrer hun.

AVSKJED: Jæger med spydet i hånden, en siste gang. Foto: Anders Engeland / NRK

Fullroses av Warholm

Siden valget om å legge fra seg spydet og kula, har altså alt handlet om sprint for Jæger. Og det med stor fremgang.

Under fjorårets Trond Mohn Games i Bergen fikk hun for første gang bekreftelse på at hun hadde tatt en riktig valg. Da løp hun inn til det som den gang ble norsk rekord på 300 meter med tiden 36,62.

– Jeg har aldri vært så fornøyd, og jeg tror jeg aldri kommer til å være så fornøyd igjen heller. Det var helt sykt, smiler Jæger.

Under samme stevne i år kappet hun over et sekund på fjorårets superløp til 35,46. Karsten Warholm kjenner seg igjen i Jægers valg. Han vraket også mangekamp en gang i tiden, til fordel for sprint. Og det med stor suksess.

STJERNE: Karsten Warholm. Foto: NTB

– Det er dessverre slik at livet er prioriteringer. Noen ganger må man velge vekk noe man har lyst til å gjøre, for noe man har enda mer lyst til å gjøre. Det virker som det har lønnet seg for henne, smiler sunnmøringen, som mener det «finnes ingen grenser» for Jæger.

Hun er selv klar på at fremgangen aldri hadde kommet om hun ikke hadde lagt ned spydet for over ett år siden.

– Det har betydd mye. Det er grunnen til at jeg gjør det så bra. Det sier seg selv at det lønner seg å satse på én ting i stedet for syv, som det er i mangekamp.

– Har overrasket før

I fjor høst satte hun norgesrekord på 400 meter med 51,03. Og til sommeren er det norske stortalentet en av utfordrerne til EM-medalje i Roma, hvor hun er aktuell på både 200 og 400 meter.

Medaljefavorittene på 400 meter er superstjernen Femke Bol, hennes landskvinne Lieke Klaver og polske Natalia Kaczmarek.

– Jeg har jo overrasket før, sier Jæger om mulighetene.

PS! Jæger løper sesongens første individuelle 400 meter under Bislett Games torsdag kveld. Alt fra Bislett Games kan du se på NRK!