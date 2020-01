Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– En enorm bombe, fastslår Håvard Tvedten.

NRK-eksperten snakker ikke om Norges superkamp mot Frankrike, men at den store håndballnasjonen, som har vunnet ni av de 12 siste mesterskapene, er ute av EM etter kun to spilte kamper.

– Det er en gedigen overraskelse, sier Christian O'Sullivan seg enig i.

De franske stjernene har akkurat tuslet slukøret igjennom pressesonen, mens håndballgutta kom med brede smil.

For etter det som i store deler av kampen var en kjempeprestasjon av laget, er Norge klare for hovedrunden i Malmø. Med seier over Portugal tirsdag tar de også med seg to poeng.

– Det var en fest, en folkefest og en enorm opplevelse. Dette var virkelig stort og det var fett å være utpå der i dag. Vi har 9000 som hopper, heier og som skriker på oss. Det er en drøm å spille håndball i slike kulisser, forteller Sander Sagosen til NRK.

– Nyt ferien nå

Hans 10 mål og en rekke målgivende bidro sterkt til at han sendte flere av lagkameratene i Paris Saint-Germain ut av mesterskapet. Nikola Karabatic var ikke i nærheten av Sagosens nivå, og hadde ni tekniske feil og bare tre scoringer.

– Jeg sa bare at «nyt ferien nå». Det er ikke noe annet å gjøre. Det er synd for dem, men bra for Norge – vi skal nyte seieren, sier 24-åringen.

Frankrike ledet 15–14 til pause og var foran med tre mål i løpet av kort tid i andre omgang. Det gjorde «hjemmelaget» bare mer tent.

– Vi har en enorm moral i det laget her. Vi gir aldri opp, og jobber for hverandre. Vi er et lag, og det synes jeg skiller oss fra Frankrike i dag. Vi er bedre over 60 minutter, mener Sagosen.

Reiste seg i mål

Landslagssjef Christian Berge gikk igjennom en emosjonell berg-og-dalbane på sidelinjen.

– I dag var det moro. Det er følelser fra topp til tå. En bølge. Det er fantastisk moro og du kjenner at du lever, beskriver han det som, før han roser laget sitt:

– Vinnerinstinktet er stort, uten tvil.

VIDERE: Norge kunne juble for både videre avansement og for at de sendte ut en av de største konkurrentene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Førstekeeper Torbjørn Bergerud reddet bare to av 18 baller i åpningskampen, men han reiste seg og stod for flere praktredninger, som holdt motstanderen på avstand i sluttminuttene.

– Jeg er ekstremt stolt, det er vanskelig å finne ord på hvordan vi gjør dette.

Det ristet i veggene på Trondheim Spektrum da dommer blåste i fløyta for siste gang og Norge kunne juble for avansement.

– Det er ellevilt, det er ellevilt, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands etter sluttsignalet.

Gulltakter

Tvedten trekker også frem samholdet som en nøkkelfaktor.

– Det er en periode i andreomgang hvor de ligger under med tre mål, og så klarer de å snu det, og vinner komfortabelt. Det vitner om en vanvittig lagmoral.

– Er det gullhåndball Norge spiller her i Trondheim?

– Ja, i aller høyeste grad. Det er fantastiske prestasjoner av utrolig mange spillere. I dag er det flere som melder seg på, mener NRKs håndballekspert.