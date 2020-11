Helsedirektøren legger press på Uefa – vil ha stopp i internasjonal fotball

– Med den smitten vi har i Europa nå, så er det vanskelig å tenke seg at en protokoll (Uefa-protokollen) vil være tett nok, vi ser at stadig flere får smitte inn i sine lag, forteller Guldvog til NRK.

Helsedirektøren er bekymret over situasjonen i Europa, der stadig flere land opplever en eksplosiv økning i smitten.

Han har derfor sendt en anbefaling til Norges Fotballforbund og Uefa om at det ikke bør spilles internasjonal fotball eller turneringer slik situasjonen er nå.

– Jeg forventer at Uefa er en seriøs aktør som ivaretar helsen til spillerne og deres familier, sier helsedirektøren.

En slik anbefaling kan eventuelt ramme Moldes europaligaoppgjør mot Arsenal som spilles 26.11.

– Jeg sier at de bør se på dette i lys av den smittesituasjonen vi har i Europa nå, forteller Guldvog.

– Så jeg har anbefalt at man ser nærmere på dette med den smittesituasjonen vi er i nå. I en periode er det ikke så klokt å møtes i større arrangementer og kamper på internasjonalt nivå. Men det er en medisinskfaglig vurdering. Ikke en lovlighetsvurdering. Men det er etter min vurdering en stor risiko å få smitte inn i laget.

Helsedirektøren er bekymret over smittesituasjonen i Europa. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Uklart syn

Guldvog forteller om sin anbefaling etter helgens landslagskaos, der Omar Elabdellaoui avla en positiv koronatest fredag morgen.

Enden på en lang diskusjon mellom NFF og helsemyndighetene ble at Norges Fotballforbund valgte å sende av gårde et såkalt «nødlandslag» til onsdagens nasjonsligakampen mot Østerrike.

Les også: Fikk beskjed om at de ville bryte loven

– Jeg tror dette må forstås at man har hatt et uklart syn på hva smittekarantene betyr. Men jeg forventer at alle, enten det er idretten eller bedrifter, setter seg inn i hva en smittekarantene innebærer. Og det innebærer faktisk at man går i karantene hver for seg.

Molde møter Arsenal hjemme, et internasjonalt oppgjør som kan bli rammet av Guldvogs anbefalinger. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

– Høy risiko

Østerrike er et av landene som er hardt rammet av covid-19, og tirsdag stenger hele landet ned i et forsøk på få ned smittetallene.

– Først av alt vil jeg si at det er anledning til det ut ifra Uefa-protokollen og også covid-19-forskriften, og så er det et spørsmål om hvor høy risiko det er ved at man reiser med et fotballag til Østerrike nå. Det er veldig høy smitte i Østerrike, så man må ta høyde for at det kan komme smitte inn blant dem som reiser, svarer han.

– Hva tenker du om at man spiller fotball i Europa i det hele tatt når smittetallene er som de er?

– Jeg tenker at det er en ganske høy risiko sånn som smittetallene er nå. Jeg er litt usikker på at fotballen er tjent med det, slik situasjonen er.

– Det er ingen garanti for at man ikke kan få smitte i laget, vi kjenner til at det er en del europeiske lag som har smitte i stallen sin. Når man spiller en kontaktsport som fotball, så er det en mulighet for at man overfører smitte, kommenterer Guldvog.

– Forstår at det stilles spørsmål

Konkurransedirektør i NFF, Nils Øyvind Fisketjønn, har følgende kommentar til Guldvogs anbefaling om en stopp i internasjonal fotball:

– Det er forståelig at helsedirektøren stiller spørsmål ved landslagsfotballen hvor spillerne, i motsetning til klubbfotballen, hentes inn fra forskjellige land og er sammen i en kort periode. Imidlertid så etterlever vi de strenge protokollene fullt ut og opplever dette som veldig trygt.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Øyvind Fisketjønn. Foto: Lise Åserud / NTB

På spørsmål om hvorfor NFF setter sammen et nødlandslag selv om helsedirektøren anbefaler at man ikke spiller internasjonale kamper, svarer Fisketjønn:

– Vi opplever dette som et helsefaglig spørsmål og om internasjonal fotball som sådan skal spilles. Vi forholder oss til de reglene som gjelder og våre internasjonale forpliktelser hvor alle andre nasjoner spiller. Vi har også rådført oss med helsedirektoratet før vi satte sammen den nye troppen, sier han og forteller at helsedirektoratet godkjente måten NFF løste situasjonen med nødlandslaget.

– Vi opplever det som trygt. Alle blir testet ved ankomst og det kreves en negativ test før vi reiser chartret til Østerrike. I Østerrike lever troppen isolert fra omverden.

Fisketjønn legger også til at NFF vil følge norsk lov og at liv og helse til enhver tid er det viktigste.