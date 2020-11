Bekreftet: Norge drar til Østerrike for å spille kamp

Det bekrefter fotballforbundet i en pressemelding sent søndag kveld.

Laget skal ledes av U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud ettersom landslagssjef Lars Lagerbäck er i karantene. Laget skal bestå utelukkende av spillere som spiller i utenlandske klubber, pluss en spiller fra eliteserien som er blitt friskmeldt etter smitte av koronaviruset.

– Til tross for en spesiell inngang gleder jeg meg til å møte spillerne som i en kaotisk situasjon har respondert med stor velvilje for å hjelpe landslaget i en krevende situasjon. Nå handler det om å forberede seg for å gjøre en god prestasjon mot Østerrike, sier fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Uklart hvem som er i troppen

NFF ønsket egentlig at spillerne skulle reise rett til Wien og samles der, men på grunn av strenge innreiseregler i Østerrike lot ikke det seg gjøre. Isteden reiser spillerne til Norge og sjekker inn på et hotell på Gardermoen.

Troppen drar videre til Østerrike på tirsdag. Opplegget skal være godkjent av både Helsedirektoratet og Helsedepartementet, skriver NFF i pressemeldingen.

Troppen er foreløpig ikke presentert. Den kommer mandag morgen klokken 11.00, skriver NFF i pressemeldingen.

– Dette har vært krevende vurderinger, men vi er nå glad for at kampen kan spilles, både sportslig og av hensyn til våre forpliktelser overfor UEFA og turneringen vi deltar i. Gutta selv og deres klubber har vært meget positive til å stille opp på kort varsel for å få gjennomført denne kampen, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Kampen kan bli avgjørende i nasjonsligaen. Dersom Norge vinner kampen, vil de også vinne sin pulje. Da får de en ekstra mulighet til å kvalifisere seg til VM i 2022, samt at de rykker opp til nivå A i nasjonsligaen.

Spillere fra elleve land

Gjennom søndagen har NFF jobbet med å kontakte en lang rekke spillere i utenlandske klubber for å se om de kan være aktuelle for å spille den viktige nasjonsligakampen. Flere medier har kartlagt hvem som er forespurt. Oversikten ser du her:

Disse er kontaktet av NFF Ekspandér faktaboks Andreas Vindheim (Sparta Praha)

Sondre Tronstad (Vitesse)

Tokmac Nguen (Ferencváros) (Uaktuell)

Julian Ryerson (Union Berlin)

Mathias Dyngeland (Elfsborg)

Jørgen Strand Larsen (Groningen)

Ghayas Zahid (APOEL)

Håkon Evjen (AZ Alkmaar)

Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland) (Uaktuell)

Kristian Thorstvedt (Genk)

Mats Møller Dæhli (Genk)

Andreas Hanche-Olsen (Gent)

Ruben Gabrielsen (Toulouse)

Anders Kristiansen (Union SG)

Jørgen Skjelvik (Odense)

Fredrik Ulvestad (Djurgården)

Zlatko Tripić (Göztepe) (Uaktuell) Kilder: VG, TV 2, NRK, NTB, Dagbladet.

Spillerne kommer fra klubber i elleve forskjellige land, og ankommer altså Norge innen avreise til Østerrike tirsdag.

Hvorfor ikke norske eliteseriespillere er inkludert i troppen, er foreløpig usikkert. Forskriften i Norge sier fortsatt at spillere som spiller landskamp har fritak fra innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge. Troppen som opprinnelig skulle reise til Romania og Østerrike kunne ikke dra fordi de er satt i smittekarantene, noe landslagsutøvere altså ikke har fritak fra. Da NRK spurte NFF om dette tidligere søndag, fikk vi følgende svar:

– Vi trenger fortsatt søndagen til å jobbe med en løsning. Vi går ikke inn i detaljer rundt dette i dag, skrev direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, i en e-post til NRK.