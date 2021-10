Det er over 20 måneder siden Hegerberg røk korsbåndet på trening. Tirsdag var hun endelig tilbake i Lyons kamptropp, for første gang på 625 dager.

– Det har vært en mange måneders hard prosess. Mentalt har hun hatt noen tøffe stunder, så vi er bare glade på vegne av henne og hele laget. Jeg tror det var stort for henne å komme inn i dag, så det var emosjonelt, sier Lyon-trener Sonia Bompastor til NRK på pressekonferansen.

Spissen startet mesterligakampen mot svenske Häcken på benken, men da bortelaget ledet 3-0, ble hun sendt i oppvarming.

Tårene kom

I det 78. minutt kom den norske fotballstjernen også inn – til jubel fra hele stadion, inkludert hennes egen familie.

Etter seieren kom også tårene, da Hegerberg og resten av lagvenninnene takket fansen som hadde tatt turen til Sverige.

BESKJED: Lyons trener Sonia Bompastor (t.h.) gir Ada Hegerberg noen beskjeder før innhoppet. Foto: ADAM IHSE / AFP

– Jeg er så stolt og glad for hennes skyld. Ada har hatt det veldig tøft med 20 måneder ute og endelig å få se henne på banen er stort. Det er også antakelig følelsesmessig for henne å få de første minuttene foran familien sin her i Gøteborg, sier lagvenninne Lotta Schelin til Expressen.

Hegerberg ble først operert for korsbåndskaden, men på vei tilbake måtte hun igjennom en ny operasjon. Denne gang for et tretthetsbrudd i leggen. Hun har vært åpen om at det har vært en tøff tid.

– Tenkt på å avslutte

Lyon hadde få problemer også uten Hegerberg på banen. Den første omgangen bød på en rekke sjanser, men Melvine Malard var den eneste som scoret. Like etter pause økte Catarina Macario til 2-0, før Stine Larsen var uheldig og satte ballen i eget nett.

I AKSJON: Hegerberg fikk drøye 10 minutter på banen under oppgjøret mot Häcken. Foto: Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN / NTB

Hegerberg, som står med 144 mål på 117 kamper for klubben, var mye involvert på sine drøye 10 minutter, men kampen endte med 3-0-seier til Lyon.

– Hun har jobbet hardt, og har et veldig stort konkurranseinstinkt. Vi er så glade for å ha henne i gruppa, for hun kan levere sterkt. Noen dager har hun tenkt på å avslutte karrieren, for når man er spiller og gjør det man elsker, men tenker at man kanskje ikke får gjøre det igjen… det har hun gått igjennom. Hun hadde styrken til å komme tilbake, jobbet hardt og hadde støtten fra hele klubben, sier Bompastor.

Hegerberg var ikke til stede på pressekonferansen og koronarestriksjoner satte en stopper for enkeltintervjuer. Men i et intervju med PA, gjengitt av Sky Sports, før kampen, fortalte hun om de tøffe stundene.

– Jeg har vokst utrolig, som kvinne og fotballspiller, og det gir meg styrke til de neste årene fordi det har formet meg, sier Hegerberg.