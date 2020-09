28. januar fortalte Ada Hegerberg om et røket korsbånd i høyre kne, en skade som ble operert 4. februar. Det har holdt Lyons stjernespiss utenfor fotballbanen siden da.

Derfor spilte hun heller ikke søndagens mesterligafinale, der Lyon vant den gjeveste klubbturneringen for femte gang på rad.

Tirsdag kveld forteller 25-åringen selv på Twitter at hun har vært igjennom en ny operasjon.

Tretthetsbrudd

– Hun har hatt et tretthetsbrudd der fra i fjor vår som hun har slitt med. Hun har hatt en del smerter. Det ble bestemt at hun skulle ta det nå i forbindelse med kneskaden. Det tvang seg fram nå, sier mamma Gerd Stolsmo til VG.

Lyon skriver på sin hjemmeside at operasjonen var vellykket.

Gerd Stolsmo sier det er usikkert hvor mye operasjonen vil utsette datterens comeback, men hun antyder overfor VG at Ada Hegerberg kan være tilbake med juletider.

– Gammel skade

– Hver gang jeg går på banen gir jeg 100 prosent. og noen ganger sier kroppen stopp. Mens kneet har rehabilitert seg og nå er bra, har jeg benytter anledningen i denne spesielle perioden til å ta meg av en gammel skade. Dette er bare en liten forsinkelse, skriver Hegerberg selv på Twitter.

Ifølge L'Equipe visste heller ikke lagvenninnene at Hegerberg skulle under kniven da de spilte søndagens mesterligafinalen. Skaden ble holdt hemmelig for å ikke forstyrre kampforberedelsene.

Ada Hegerberg kom til Lyon i 2014, og har siden da scoret eventyrlige 144 mål på 117 kamper for klubben.

I 2018 mottok hun Gullballen som verdens beste fotballspiller.