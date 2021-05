Hegerberg om skademarerittet: – Det har vært et utrolig tungt år

– Det har vært et utrolig tungt år, med oppturer og nedturer, sier Ada Hegerberg i et intervju med NRK.

Hun sitter inne i leiligheten sin i Lyon og har søkt ly fra det hun beskriver som «heftig troperegn». Det siste året har hun tilbrakt mer tid i denne leiligheten enn hun hadde ønsket.

OPTIMISTISK: Hegerberg sier hun stadig tar steg i riktig retning i rehabiliteringen. Foto: NRK

For Lyon-spilleren har ikke spilt kamp siden januar i fjor da hun pådro seg en korsbåndskade, og hun har delt lite med pressen under opptreningen.

Selv om hun fremdeles ikke vil røpe for mye, forklarer hun at det går fremover.

– Jeg er 25 år, liksom, og helsa mi er i god stand. Nå ser jeg fremover og jobber tålmodig jevnt og trutt hver dag, og da kommer dette til å gå bra. Men det er klart det har vært tungt, innrømmer hun.

Gammel skade

Planen var å komme tilbake på fotballbanen denne sesongen, og lenge så det lovende ut. Hegerberg begynte å trene med ball igjen i november, men i april meldte klubben at det ikke blir noe comeback på den norske 25-åringen denne sesongen.

– Jeg ønsker egentlig ikke å gå så i detalj på reisen jeg har vært gjennom nå. Men korsbåndet har vært en smertefri reise og gått veldig etter planen. Men det har ikke helt gått etter planen med tretthetsbruddet, og det er det jeg har funnet en løsning på nå.

SKADETRØBBEL: Ada Hegerberg har ikke spilt kamp siden starten av 2020. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Hegerberg pådro seg et tretthetsbrudd i 2019, og det er denne gamle skaden som igjen har skapt trøbbel for stjernespissen.

Dermed er det uavklart når hun kan spille fotball igjen.

– Det er det siste jeg kommer til å kommentere. Nå har det gått så lang tid at jeg holder det for meg selv. Dag for dag er et skritt i riktig retning, så skal jeg gi lyd fra meg når jeg er klar til dyst.

Har tilbragt mye tid med ektemannen

Lyspunktet i den vanskelige skadeperioden har vært at hun har fått tilbringe usedvanlig mye tid med ektemannen og Lech Poznan-profilen Thomas Rogne.

– Jeg har fått tatt tilbake litt tapt tid etter alle de årene hvor vi har spilt i forskjellige land. Jeg har fått tilbragt utrolig mye tid med Thomas, og det har egentlig vært en opptur i livet generelt. Det har vært en fantastisk tid, vi har fått koblet ut og vært sammen, noe som har vært utrolig viktig i en ganske tøff tid, forteller hun.

FOTBALLPAR: Ada Hegerberg sammen med Thomas Rogne på Idrettsgallaen i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Når hun blir spurt om hvor mye han har betydd for henne det siste året, sliter den ellers så taleføre spilleren å finne ord.

– Han har vært utrolig viktig. Jeg klarer ikke å få beskrevet det nok.

– Kommer ikke tilbake som «daff»

Ada Hegerberg er, tross to skader på kort tid, optimistisk for fremtiden. Hun tror nemlig skadeperioden vil gjøre henne sterkere – selv om hun ikke er spesielt fan av uttrykket «What doesn't kill you makes you stronger».

– Det her er første gang jeg har gått gjennom noe sånt, og det skal gi meg styrke og kunnskap til å bli en bedre spiller. For jeg kommer ikke tilbake som noen daff spiller. Jeg kommer tilbake for å prestere.

– Det er en enda sterkere Ada vi ser når du er tilbake på fotballbanen?

– Ja, det er det som er målet.