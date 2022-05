Frustrert Kroos forlot intervju – forklarer hvorfor til NRK

Rangnick snur – slutter i Manchester United

Ralf Rangnick har gitt beskjed til Manchester United at han ikke tar jobben som konsulent i klubben. Østerrikeren tok over treneransvaret da Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i november, og skulle opprinnelig gå inn i en konsulentrolle da Erik ten Hag tok over som manager.

Nå bekrefter klubben at det ikke blir noe av det på sine hjemmesider.

I april ble det klart at Rangnick tar over som østerrikes landslagssjef.

«Ralf vil nå bare fokusere på sin rolle som trener for østerrikes landslag og vil derfor ikke ta en konsulentrolle på Old Trafford», står det i pressemeldingen.