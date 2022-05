– Jeg har aldri hørt så mange «fuck»-ord i mitt liv. De var illsinte engelskmennene. Det forstår jeg godt. Mange har sikkert spinket og spart og kjøpt billettene på svartebørsen, og så havner de oppi dette her, sier Mikal Sande (59).

Han har selv sesongkort på Anfield, og fikk tak i to ordinære billetter til mesterligafinalen mellom Liverpool og Real Madrid gjennom en loddtrekning via Liverpool.

– Jeg betalte 1500 kroner per billett til meg og fruen. Men jeg vet at tilsvarende billetter har gått for rundt 30.000 kroner på svartebørsen, sier han til NRK.

Men kampen ble alt annet enn en positiv opplevelse for Mikal og kona Brit Elin Sola (59) i Paris.

Allerede tre timer før avspark klumpet det seg med store folkemengder utenfor Stade de France, nord i finalebyen Paris.

Sande og Sola var utenfor stadion i god tid. Rundt to og en halv time før kampstart.

Kaos utenfor stadion i Paris Du trenger javascript for å se video.

Arrangøren hadde opprettet et ytre sjekkpunkt før man gikk inn på selve stadionområdet. Et gjerde.

Ble truffet av pepperspray

Her ble Sande og Sola sluppet gjennom før de skulle inn på selve stadion.

Der ble de stående i en lang kø, som så vidt beveget seg.

– Plutselig stengte den uten noen annen informasjon. Engelskmennene, som det var flest av, begynte å bli rimelig hissige, sier Sande.

Mens de stod der, mener Sande at det kom flere franske ungdomsgjenger. Disse skal ha begynt å menge seg med Liverpool-supporterne, og etter hvert ble det håndgemeng.

Etter en liten stund kom politiet med batonger, skjold og pepperspray. Sande ble truffet.

– Jeg kjente det langt ned i halshullet, og det ble bare mer og mer ampert. Politiet fikk etter hvert jaget ungdommene bort, men de kom tilbake igjen, sier han.

Det hele ble en veldig ubehagelig opplevelse.

– De som stod på innsiden og ventet på de på utsiden var like forbannet. Jeg følte meg ganske trygg, men det var unger der som nok syns dette var veldig skremmende, sier han.

Skylder på Liverpool

Det europeiske fotballforbundet har i en offisiell uttalelse skyldt på flere falske billetter fra Liverpool-fansen.

– Jeg har vært på ufattelig mange fotballkamper, men jeg har aldri vært i nærheten av noe som dette. De skyldte på falske billetter, men de hadde ikke noen kontroll i det hele tatt, sier Sande.

Store mengder politi var til stede utenfor Stade de France før mesterligafinalen mellom Liverpool og Real Madrid. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Sande mener at det må ha vært rundt fem hundre personer rundt den inngangen hvor han og kona stod.

– Og da vi først ble sluppet inn, ble vi kastet inn som kveg, sier han.

Opplevelsen før kampen ødela mye av Champions League-finalen for Sande.

Selve kampen ble på grunn av hendelsen utenfor utsatt til 21.36, men Sande var ikke inne på stadion før nærmere 22.30.

Har aldri opplevd maken

Han fikk med seg 2. omgang og at Vinicius Junior ble matchvinner for Real Madrid.

Men slet med å få tankene bort fra opplevelsen før kampen.

– Jeg satt der og kikket på kampen, men det var ikke der tankene var. Jeg gikk ikke i kjelleren da Liverpool tapte, og hadde nok ikke jublet uhemmet om de hadde vunnet heller. Jeg har aldri opplevd maken, forklarer han

I en uttalelse krever Liverpool en gransking av hva som førte til problemene.

– Vi er utrolig skuffet over inngangsproblemene og sammenbruddet av sikkerhetsområdet som Liverpool-supportere møtte denne kvelden på Stade de France. Dette er den største kampen i europeisk fotball, og fansen skulle ikke vært nødt til å oppleve det de gjorde i kveld, skriver klubben.

– Vi har offisielt bedt om en formell gransking av årsaken til disse uakseptable problemene, skriver de.