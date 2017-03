Hegerberg fikk straffe, men så ombestemte dommeren seg: - Helt merkelig

Lyon - Wolfsburg 0-1 (2-1 sammenlagt, Lyon går til semifinalen i mesterligaen)

Hegerberg er oppgitt over at dette skjer i en så viktig kamp.

– Det er helt merkelig. Det skal ikke skje på dette nivet her, sier Lyon-spissen til NRK.

Den spesielle situasjonen oppsto under kvartfinalen i mesterligaoppgjøret mellom Hegerbergs Lyon og tyske Wolfsburg.

Hegergberg havnet i duell med midtstopper Nilla Fischer og deiset i bakken. Dommeren pekte på straffemerket, men spillet måtte stanses fordi Fischer lå nede med skade.

Ombestemte seg

Da Fischer etter flere minutter reiste seg, signaliserte dommeren at hun hadde ombestemt seg. Det var ikke straffe likevel, til Hegerberg og lagvenninnenes store forvirrelse og fortvilelse.

– Dommeren har en veldig tøff dag på jobben, mildt sagt. Men det går begge veier. Uansett så skal det ikke skje på dette nivået, for det gjør en så stor forskjell. Jeg er bare veldig glad vi vant, sier Hegerberg.

– Har du opplevd lignende før?

– Kvaliteten varierer veldig. Det er begrenset hva vi spillere kan gjøre med det. Vi må bare fokusere på spillet og kvaliteten på det, sier hun.

Hegerberg er toppscorer i den franske ligaen. Hun spilte en god kamp mot Wolfsburg i mesterligaen, men da ble det ingen scoringer. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Avgjørelsen fikk ikke noe å si for resultatet til slutt. Hegerbergs Lyon er klare for semifinalen i mesterliagaen etter å ha slått Wolfsburg 2-1 sammenlagt. Tyskerne, som har blant andre norske Caroline Graham Hansen, vant 1-0 i Frankrike torsdag kveld - uten at det hjalp.

– Det var en knallhard match, men det er helt fortjent at vi går videre. Dette viste styrken vår, sier Hegerberg.

Vil ha nytt gull

Dermed er Lyon på god vei mot målet om å forsvare mesterligagullet fra i fjor. Da slo de nettopp Wolfsburg i finalen.

– Mesterligaen er kjempeviktig for oss. Det er en stor utfordring at vi vant i fjor, men det er dette vi jobber for hver dag. Sesongen gjennom er det beinhardt. Det er terping av detaljer hele tiden. Så det er det her vi er lagd for, denne sesonginnspurten, og det synes jeg vi viser også, slår hun fast.

Hegerberg var nær å score mål flere ganger foran hjemmepublikummet torsdag kveld, og hadde blant annet et skudd i stolpen. Lyon gikk likevel målløse av banen.

– Først og fremst skulle jeg hatt en straffe. Da kunne ting sett veldig annerledes ut, sier hun.

Hegerberg er krystallklar på at målet nå er gull i mesterligaen.

– Det er det, og det var det før vi møtte Wolfsburg også.