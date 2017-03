Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Man kan vel si at Lyon fortjent går videre, selv om det er jævlig surt og bittert, og føles jævlig ufortjent her jeg står nå, sier en tydelig preget Caroline Graham Hansen til NRK etter å ha blitt slått ut av mesterligaen.

For selv om 22-åringen tente et lite håp for tyske Wolfsburg i sluttminuttene i andre kamp i mesterligakvartfinalen, holdt det ikke mot de regjerende mesterne Lyon.

I første kvartfinalekamp, hvor den norske spisstjernen Ada Hegerberg ble vraket fra start, vant Lyon 2–0 i Tyskland.

Dermed ble ikke Graham Hansens scoring mer enn et trøstemål for Wolfsburg, som tapte 1–2 sammenlagt.

– Slik er det i mesterligaen. Når man ikke benytter sjansene sine og samtidig slipper inn to dumme mål i første kamp, da holder det ikke, sier hun.

Mesterliga-drømmen hjalp gjennom skade

I fjorårets mesterliga slo Lyon nettopp Graham Hansens Wolfsburg på straffespark i finalen.

– Det har vært en stor drøm å kunne vinne turneringen. I dag føler jeg vi slår så ekstremt tilbake, og da er det surt å ikke vinne med mer enn ett mål.

21-åringen har slitt kraftig med skader i løpet av sin tid i tyske Wolfsburg. Siste skade kom i november, og gjennom opptreningen var det håpet om mesterliga som motiverte henne til å kjempe seg tilbake.

– Jeg har jobbet ekstremt hardt for å komme tilbake på best mulig nivå. Da sitter man igjen med en ganske stor skuffelse når det ikke holder, for det var disse to kampene som holdt meg oppe under skaden, forteller hun.

Ropte på straffe

Etter 22 minutter trodde de fleste av de på Stade de Lyon at semifinaleplassen var i sikret for de frankse spillerne, da den norske stjernespissen Hegerberg ble spilt gjennom nesten alene med Almuth Schult i Wolfsburg-målet.

VILLE HA STRAFFE: Ada Hegerberg ropte på straffe etter 22 minutter, men fikk isteden frispark mot seg. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

I siste sekund kastet Isabel Kerschowski seg inn og felte den norske spissen, og de fleste på stadion trodde det var straffe.

Men linjedommeren ville det annerledes, og fortalte dommeren at Schult kom seg foran Hegerberg, som sparket den tyske spilleren. Dermed ble det isteden frispark til Wolfsburg.

Graham Hansen tente håpet

Etter pausen var det isteden Wolfsburg som fikk straffe, da Nilla Fischer ble felt etter 80 minutter.

Graham Hansen gikk selvsikkert frem for tyskerne under en kraftig pipekonsert fra brorparten av de 14.000 på tribunen.

Pipingen hadde ikke noe å si. Graham Hansen var iskald og satte kaldt inn målet som ga 1–2 sammenlagt og dermed tente et håp om avansement for Wolfsburg.

– Man stenger det ute. Det er sånn det er å spille på bortebane, og det er egentlig en kul opplevelse når man tenker på at vi normalt ikke spiller foran så mange tusen, forteller hun.

Lyon sto likevel mot, og kampen endte 0–1. Dermed vant det franske laget 2–1 sammenlagt, og er videre til semifinalen i mesterligaen.