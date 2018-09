Hegerberg-dobbel senket Avaldsnes

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For Ada Hegerberg startet uka med at hun måtte seg slått av Marta i FIFAs kåring av verdens beste fotballspiller.

Mot Avaldsnes i returoppgjøret i sekstendelsfinalen i mesterligaen, vartet hun opp med to scoringer som i hvert fall ikke manglet høy kvalitet.

Vertene ledet allerede 2–0 etter forrige ukes møte i Norge, og startet scoringsballet etter bare åtte minutter da Amel Majri. Hegerbergs spisskollega Eugénie Le Sommer satte så to raske i det 22. og 31. minutt, den siste etter målgivende fra den norske stjerneangriperen.

Perlescoring

Avaldsnes' brasilianske midtbanespiller, Luana Bertolucci Paixao, var nære ved å få et skikkelig drømmetreff da hun klinket til fra over 30 meter nærmere ti minutter etter pause, men skuddet gikk i tverrligger.

Lyon gikk rett i angrep, og Melvine Malard la perfekt inn i boksen fra høyrekanten. Der viste Hegerberg seg som den måltyven hun ofte er, og økte til 4–0.

23-åringen var ikke ferdig. 81 minutter ut i kampen fikk hun ballen på rundt 25 meter. Hegerberg ladet skuddfoten og banket skuddet lekkert i nede i det lengste hjørnet til 5-0, og 7–0 totalt.

– Eksepsjonelt, utbryt den franske kommentatoren på Canal+.

Hegerberg bare løftet den ene hånden forsiktig i jubel, og takket for den fortjente applausen.

LSK lett videre

SIKRET BORTESEIER: Emilie Haavi. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

LSK Kvinner og Avaldsnes hadde totalt forskjellig utgangspunkt i bortekampene i mesterligaen. Årets soleklare seriemester ledet allerede 3–0 etter hjemmemøtet sin polske motstander, og kunne kontrollere til seier i returkampen.

En nydelig scoring fra Emilie Haavi 52. minutter ut i kampen gjorde det klart at LSK Kvinner er klare for åttendedelsfinalen. Haavi dro seg fri like utenfor 16-meteren og plasserte ballen langs bakken og helt inne ved stolperota.