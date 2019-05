Hegerberg åpner opp om vanskelig tid: – Det var jæklig tøft

Ada Hegerberg (23) var kampens store spiller da Lyon sikret klubbens fjerde strake mesterligatittel med 4–1-seier over Barcelona i Budapest lørdag kveld.

Spissen fra Sunndalsøra scoret tre kjappe mål, fra det 14. til det 30. minutt, og ble kåret til kampens beste spiller. Etterpå kom tårene og smilene om hverandre, mens hun, med et stort norsk flagg på ryggen, feiret med lagvenninner, familie og støtteapparat.

NORSK HELT – MEN IKKE I VM: Ada Hegerberg løfter gjerne det norske flagget etter mesterligatriumfen. Men i VM får ingen se superstjernen. Foto: Lisi Niesner / Reuters

– Det er viktig å vise det norske flagget, jeg fikk det av en venninne. Nordmenn som vinner mesterligaen, det blir ikke større. Det er helt ubeskrivelig, sa hun i intervjusonen etter en nærmest uvirkelig prestasjon.

– Nå skal vi ut og feire. Det blir en fantastisk kveld, la hun til.

Ikke bare oppturer

Mesterligatriumfen føyer seg inn i rekken over utrolige Hegerberg-triumfer det siste året. Hun er blitt kåret til verdens beste fotballspiller, angivelig blitt verdens beste betalte kvinnelige spiller og ikke minst vunnet en rekke titler med sitt kjære Lyon.

Likevel har det siste året vært tøft for superspissen. I seiersintervjuet med Viasat i går kveld, sa hun:

– Motivasjonen kommer ikke av seg selv. Det var jæklig tøft i fjor sommer. Det skal jeg si dere.

VERDENS BESTE: Her er beviset på at Hegerberg vant Ballon d'Or 2018 i desember. Foto: Christophe Ena / AP

Til NRK sier hun:

– Det har ikke vært en enkel sesong for laget eller for meg personlig. Da er det fantastisk å prestere som i dag. Det ser kanskje ut som om det bare har vært oppturer utenfra, men bak kulissene er det veldig mye jobb som må legges ned for å holde oss i toppen, år etter år.

Hegerberg har vært i Lyon i fem sesonger og scoret henholdsvis 34, 54, 27, 53, og denne sesongen, 29 mål. Hun har spilt omtrent like mange kamper hver sesong.

Hun mener det mest utfordrende er å spille på et like høyt nivå hvert eneste år.

– Vanskelig

– Vi (Lyon, journ.anm.) er vår egen fiende. Det er vi som bestemmer hvor vi skal legge lista. For at vi skal å holde oss på toppen, og beholde gapet ned til de andre lagene, må vi må jobbe enda hardere enn det vi har gjort i år. Det handler om planlegging og hele pakka. Å gjenta suksess er det vanskeligste i idretten, men når både laget og jeg klarer det gang på gang, har vi gjort noe riktig.

SUKSESS: Hegerberg har hatt ubeskrivelig suksess med Lyon, men innrømmer at det er tøft å gjenskape like høyt nivå år etter år. Foto: Tobias Schwarz / AFP

– Hvordan har du klart å snu det når det har vært tøft?

– Det handler om å være til stede i de store øyeblikkene. Det er vanskelig når du er sliten. Jeg har jobbet med å prestere selv om jeg ikke har vært i flytsonen. Da er det det meste gjort. Det har ikke vært en tøff sesong med tanke på titler, men det har vært veldig tett mellom kampene.

Hegerberg tok seg god tid til å feire med familien på stadion etter matchen i går. Hun forteller at de nærmeste, som vanlig, har betydd mye også når ikke alt har gått på skinner.

– De jeg takker mest er familien min og agentene mine, som er helt rå. Det teamet jeg har rundt meg, blant annet med min mentale coach, er en storartet gjeng, sier hun.

23-åringens «team» består av mamma Gerd, pappa Stein Erik, storesøster Andrine, storebror Silas, forloveden Thomas Rogne, mentaltrener Cecilie Ystenes, manager Halvor Marstrander og agentene Alan Naigeon og Victor Bernard.

FEIRET MED FAMILIEN: Hegerberg fant familien på tribunen i Budapest lørdag kveld. Foto: Attila Kisbenedek / AFP

Storesøster Andrine syntes det var vanskelige å snakke om søsterens tøffe år da hun stilte opp i NRKs studio i forbindelse med superhelga i Toppserien i ettermiddag.

– Hva som er tøft er sammensatt. Dette var hennes fjerde mesterligatrofé. Hun har fått priser i hytt og pine og hun har ikke noe landslag å spille på. Det er ensomt på toppen. Det har ikke lugga så mye på banen, men det er tøft å være toppidrettsutøver over lengre tid. Det krever mye både fysisk og mentalt, sier Andrine Hegerberg.

Savner landslagsspill

Ada Hegerberg sa selv ikke noe om konflikten med landslaget og Norges fotballforbund har bidratt til at hun har hatt en tøff sesong i går. Superspissen har, som kjent, ikke spilt for Norge etter den norske fadesen under EM sommeren 2017.

Om tre uker reiser de norske fotballjentene til VM uten lagets beste spiller. Konflikten mellom partene virker fastlåst.

– Situasjonen er den samme som før. Jeg har ikke noen ytterligere kommentar, jeg konsentrerer meg om klubben, sa hun i går, før hun la til:

– Jeg savner å spille for landet, men ikke for forbundet.

Ada Hegerberg: – Eg saknar å spele for landet, men ikkje for forbundet Du trenger javascript for å se video.

Mens de andre norske jentene spiller VM i sommer, skal Hegerberg være gjesteskribent for fotballmagasinet France Football.