Hegerberg tidenes mestscorende i mesterligaen: – Rett og slett rått

– Det er stort. De siste årene har vært en utrolig reise, og med dette er den første av sesongens målsettinger nådd, sier Ada Hegerberg via sin manager.

– Jeg gleder meg til veien videre, fortsetter rekordkvinnen.

Allerede etter tolv minutter lurte Lyon-spissen offsidefella og gjorde ingen feil alene med Fortuna Hjørrings keeper. Ada Stolsmo Hegerberg bredsidet inn sin scoring nummer 52 i sin 50. mesterligakamp.

Scoringen var av det historiske slaget, for nå var hun den mestscorende spilleren i mesterligaen for kvinner gjennom alle tider.

– Det er rett og slett rått, sier søster Andrine Hegerberg til NRK.

– Det viser at arbeidet hun har gjort over lang tid og fortsatt gjør gir resultater, og det er utrolig moro, fortsetter Roma-spilleren.

I andre omgang var hun på rett plass til rett tid i feltet. Enkelt til 2–0.

For to uker siden tangerte hun scoringsrekorden i mesterligaen etter to scoringer borte mot det danske laget. Hjemme i Lyon sørget spissen fra Sunndalsøra for at hun nå troner alene på toppen.

– Samtidig vet jeg hun ikke kommer til å gi seg der, og fokuserer på å sanke trofeer med Lyon også i år. Rett og slett utrolig moro, sier en stolt storesøster.

Forbi tysk fotballegende

Aldri før har noen scoret flere enn 51 mål i mesterligaen for kvinner, før i kveld. 24-åringen fra Sunndalsøra har skrev fotballhistorie i Lyon.

– Det er knallartig, skriver mamma Gerd Stolsmo i en SMS til NRK.

– I kveld skulle hun ta rekorden, og det skjedde vel ganske fort. Det er jo en av måten

NED FRA TRONEN: Anja Mittag, som la opp i mai, har lenge vært på topp. Hun var først til 50 scoringer i mesterligaen, og endte på 51 totalt. Tyskeren har 51 scoringer fordelt på fire forskjellige klubber. Foto: Francisco Seco / Ap

e å motivere seg på for henne, forteller mammaen.

Den tidligere rekordinnehaveren er tysk og heter Anja Mittag. Tidligere i år la hun fotballstøvlene på hylla, som toppscorer, men måtte fra sofaen se at en norsk kvinne har gått forbi.

Kan vinne mesterligaen for femte gang

Lyons målmaskin har i en alder av 24 år rukket å vinne mye med den hardtsatsende franske klubben.

Lyon og Hegerberg vant den gjeveste turneringen for klubblag i 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19.

I tillegg til dette har den norske spilleren hatt stor suksess i hjemliga liga med en lang rekke nasjonale trofeer.

På det personlige plan har goalgetteren vunnet UEFA-prisen som årets kvinnelige spiller i Europa 2015/16. I 2018 ble hun tildelt Gullballen som første kvinne, i tillegg har hun mottatt BBC-pris som årets spiller i verden 2017 og 2019.