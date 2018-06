Hegerberg-agent om rekordkontrakten: – Ada ville ha det beste, og det var det hun fikk

NRK meldte i går at den norske superspissen var i ferd med å forlenge med Lyon til 2021, og at hennes nye kontrakt vil sende henne helt til topps på listen over de beste betalte fotballspillerne på kvinnesiden.

REKORDKNUSER: Hegerberg, som her feirer rekordmålet i mesterligafinalen, har nå signert rekordkontrakten med Lyon. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Nå er avtalen signert, og Hegerbergs agent Alan Naigeon bekrefter NRKs opplysninger:

– Ada ville ha det beste, og det var det hun fikk, sier han.

– Hun har knust mange rekorder allerede, og nå knuser hun en ny. Jeg er stolt av henne, og jeg er stolt av å jobbe med henne. Hun er noe for seg selv, fortsetter agenten.

– I en helt særegen posisjon

Naigeon forteller videre at Hegerberg var like målbevisst da det skulle forhandles om ny kontrakt, som hun vanligvis er på fotballbanen.

MÅLRETTET: Hegerberg, her under mesterligafinalen i slutten av mai, er målrettet både på og utenfor banen. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Jeg har aldri møtt en spiller med så høye ambisjoner og et så brennende ønske om å være best, utdyper han.

– Ada er unik. Hun er i en helt særegen posisjon, avslutter Naigeon.

Som verdens best betalte damespiller, er Hegerberg over stjerner som tidligere lagvenninne Alex Morgan og fem ganger verdens beste fotballspiller Marta. Morgan skal ha fått mellom 250.000 og 300.000 kroner i måneden da hun var i Lyon i fjor. Marta har hatt en årslønn på over tre millioner kroner. Ifølge NRKs kilder vil Hegerbergs nye kontrakt være på et helt annet nivå.

Glad klubbpresident

Klubbens hjemmesider offentliggjør nyheten om forlengelsen i dag. Der omtales Hegerberg som uunnværlig, og klubbpresident Jean-Michel Aulas legger ikke skjul på at det er stort å ha med den norske spissen videre.

– Det har vært en lang og positiv diskusjon. Ada fortalte meg et par timer før mesterligafinalen i Kiev at hun valgte å forlenge eventyret med oss. Vi er veldig glade, sier han, og fortsetter:

– Det er en flott dag for Olympique Lyonnais.

Trener Reynald Pedros er også tydelig på hvor viktig det var å sikre 22-åringens signatur.

– Til tross for sin unge alder er Ada en av lederne på dette laget. Før vi går for forsterkninger utenfra, ønsker vi å beholde våre beste spillere, uttaler han.

Fornøyd Hegerberg

Hegerberg selv er strålende fornøyd med å ha forlenget med Lyon, og med å ha fått såpass gode betingelser.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes det er helt topp å få en så bra kontrakt med et så bra lag, forteller Hegerberg NRK.

– Lyon er det beste laget jeg kan spille for. Jeg har vært her i fire år, har gitt hundre prosent for laget og klubben, og jeg får nå tilbake for det, sa hun i helgen.

Hegerberg vann Meisterligaen