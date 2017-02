– Det er bare ni løpere som har gått raskere noensinne. Det er et av historiens beste 1000-meter, ropte Even Wetten da Håvard Holmefjord Lorentzen suste inn til 1,07,08 under sprint-VM i Calgary.

Det var Lorentzens andre norske rekord for dagen. På 500 meter, VMs første distanse, ble det 34,43. Lorentzen er nummer tre etter første dag av sprint-VM, og ligger an til å ta Norges første medalje siden 1997.

– Han er i posisjon til å kjempe om gullet, melder Even Wetten.

For halvannet år siden lå Lorentzen på sykehuset etter at en skøyte skar opp hele leggen hans. Nå er han en av verdens beste.

– Det er en stor, stor skøyteløper. Det er vanvittig av Norges beste sprinter. Hvilket comeback av Håvard Holmefjord Lorentzen etter skade, sier Wetten.

Sprint-VM avgjøres med ny 500- og 1000-meter søndag. Følg de to siste distansene på NRK 2 søndag fra kl. 20.30.

Bøkko i superslag

Hege Bøkko startet den norske rekordfesten på den raske isen i Calgary. Først smadret hun den norske rekorden på 500 meter, så fulgte Hege Bøkko (25) opp med norsk rekord på 1000 meter.

– Alt i alt en helt fantastisk dag, sier Hege Bøkko til NRK etter første dag av sprint-VM. Fasit etter to løp er to norske rekorder, og 25-åringen er nummer fem sammenlagt.

– Hun er i kalasform nå, Hege Bøkko!

Det meldte NRK-kommentator Carl Andreas Wold etter Hege Bøkkos 1000-meter i Calgary. Bøkko gikk inn til 1.13,96, og satte norsk rekord med nesten et halvt sekund.

To superløp

Den gamle rekorden tilhørte Ida Njåtun, og var på 1.14,37.

SUPERLØP: Hege Bøkko går inn til norsk rekord på 1000-meter. Du trenger javascript for å se video. SUPERLØP: Hege Bøkko går inn til norsk rekord på 1000-meter.

– Hun setter personlig rekord med over ett sekund. Det er høy, høy klasse. Hun leverer så til de grader, og gjør absolutt alt hun skal, sier NRK-ekspert Even Wetten om Bøkkos superløp.

Lørdag var Bøkko i storslag i Calgary; tidligere lørdag satte hun dagens første norske rekord. På 500-meteren gikk hun inn til 37,43, nesten et sekund raskere enn den tidligere rekorden. Den var på 38,31.

– Jeg visste at jeg var god nok; jeg har jobbet ekstremt bra. Drømmen min var å se 37-tallet for første gang, og å gå på 37,4 gir ekstremt mye mestring. Det ga mye motivasjon inn mot 1000-meteren, sier Bøkko.

– Det er nesten så man må gni seg litt i øynene etter det løpet hun leverer, meldte NRK-ekspert Even Wetten etter løpet.