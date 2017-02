VM-medaljene fikk nordmennene til å gapskratte

– Det er noen som har reagert på at VM-medaljene er litt små, men er det størrelsen som teller?, spør Sindre Henriksen og ler godt.

TUNGVEKTER: Marit Bjørgen viser frem halvannen kilo gull etter OL i Sotsji for tre år siden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De knøttsmå medaljene som Nederland, New Zealand og Norge fikk utdelt etter fredagens lagtempo har blitt en stor snakkis.

På avstand var det rett og slett vanskelig å se det som hang rundt halsen til utøverne på pallen.

– Medalje er medalje, sier Sverre Lunde Pedersen etter at han har fått den knøttlille VM-bronsen rundt halsen i Sør Korea.

– Medaljen i seg selv er ganske liten, men det betyr ikke en skitt, sier Pedersen og smiler.

Ikke størrelsen det kommer an på

Tidligere gull- og bronsevinner fra VM i 2005, og NRK-ekspert Even Wetten ler når han får spørsmål om VM-premiene.

– Det er størrelsen på prestasjonen er viktigere enn størrelsen på medaljen, tross alt, sier Wetten.

SOLID STYKKE: Aksel Lund Svindal poserer med sin fullvoksne medalje under OL i 2010. Foto: Mike Segar / Reuters

Men han legger samtidig til at medaljene gjerne kunne vært litt større.

– De er puslete, men det er ikke det man husker når man leser historiebøkene. Men jeg tenker at det er veldig gledelig at de får så store medaljer som mulig innenfor rimelighetens grenser.

Han sikter muligens til de enorme metallskivene som OL-medaljørene mottar. Som Marit Bjørgen, som kunne posere med tre enorme medaljer etter en gullsamling i Sotsji-OL få bare kan drømme om.

Eller som da Aksel Lund Svindal forsøkte å få hele gullmedaljen fra Vancouver-OL inn i munnen etter at han vant super-G.

Hadde Pedersen gjort det samme med sin VM-medalje kunne den fort satt seg fast i tennene.

GULL: Kan du se medaljene? Her står nederlenderne med gullmedaljene rundt halsen. Foto: Ahn Young-joon / AP

Mener medaljene har krympet

Wetten sier at medaljene var små også da han gikk aktivt på skøyter, men frykter samtidig at medaljene har krympet siden den gang.

– Jeg syns de ser enda mindre ut enn de jeg har fått, sier han og legger til at han syns det er ironisk at medaljene i VM faktisk er mindre enn det norske løpere får for å vinne NM.

Det burde Wetten vite godt, som femdobbelt NM-vinner på skøyter.

– Jeg har fått spørsmålet og da pleier jeg å si at det ikke er kvantiteten men kvaliteten det kommer an på.