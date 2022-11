Hareides 30 minutter med Eriksen: – Det er noe jeg alltid har lurt på med deg, Christian

NRK fikk være med da Hareide og Eriksen satte seg ned for å ha en halvtimes fotballprat på Manchester Uniteds treningsanlegg Carrington rett før dansken vender snuten mot mesterskapet i Qatar.

De to kjenner hverandre naturligvis svært godt. Eriksen var Hareides kanskje viktigste brikke da han var dansk landslagssjef i perioden fra 2015 til 2020.

Tonen mellom dem ble lett og ledig med en gang Eriksen kom inn i rommet der NRK hadde rigget opp for intervju.

– Jeg måtte faktisk ta en engelsktest her en dag. Jeg har bodd i England i åtte år, og så måtte jeg ta en engelsktest. Jeg var i sjokk. Det er vel på grunn av Brexit. Det er helt merkelig, sier Eriksen lattermildt og demonstrerer at humøret er godt.

Her følger hele samtalen mellom Hareide og Eriksen:

Christian Eriksen tok seg god tid til Åge Hareide på Carrington. Foto: Roy Kenneth S. Jacobsen / NRK

Hareide: – Hvordan har du håndtert presset gjennom din fotballkarriere, Christian? Da jeg kom til Danmark og tok over landslaget, var det alltid snakk om at Christian Eriksen måtte fungere. Han må levere, han måtte jeg som Danmark-trener sørge for å få i gang.

Eriksen: – Ja, det ble du vel spurt om på ditt aller første intervju, husker jeg. (latter).

Hareide: – Ja, det er stadig det presset på deg. Hvordan håndterer du det?

Eriksen: – Det har alltid fulgt med. I starten av karrieren i Ajax er vel det eneste stedet det ikke var ordentlig press. Jeg la press på meg selv: «Du skal komme deg på førstelaget, du skal vise deg frem». Det samme i starten på landslagskarrieren. Men jo flere kamper du spiller, jo bedre du gjør det, desto mer bygger presset seg opp. Jeg husker jeg spilte en veldig god kamp mot England i Parken som ung gutt, da ble det forventet at jeg skulle gjøre det hver kamp. Men det gjorde jeg jo ikke. Men jeg har aldri vært påvirket og tynget av press.

Hareide: – Du elsker jo fotballen, Christian. Du var jo alltid først ute på banen med tekniske øvelser. På alle samlinger jeg hadde var du alltid først ute. Jeg har tenkt over at du har et mer avslappet forhold til fotballen. Du vil spille, og du vil ikke ha fokus på noe særlig annet enn det.

Eriksen: – Selvfølgelig, etter det som skjedde sist sommer, blir du enda mer avslappet. Du blir enda mer «laidback» enn du var før. Men som du sier, jeg har aldri følt meg stresset over å spille fotball, det har bare vært gøy, enten det er mesterligafinale eller en cupkamp. Det har vært samme utgangspunkt. Jeg vil spille fotball. Det er en ball.

Åge Hareide har stor respekt for sin tidligere elev. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Hareide: – I gamle dager bodde jeg i samme by som deg, Christian. Det er 40 år siden (Hareide spilte i Manchester City, red.anm.). Vi fikk ikke lov til å si at United-spillere var gode eller dårlige. På den andre siden av Manchester har vi en nordmann nå som …

Eriksen: – Vi kan ikke snakke om det (latter).

Hareide: – Vi har en nordmann som spiller der.

Eriksen: – Spiller han der også? Det kan ikke stemme. Hvem er det?

Hareide: – Han har gjort seg litte grann bemerket i England, faktisk.

Eriksen: – Det har jeg ikke lagt merke til. Slett ikke.

Hareide: – Vi er mer og mer stolte av ham i Norge. Vi har et håp om at han kan skyte Norge til EM i 2024.

Eriksen: – Ja, dere må vel med snart, dere også.

Hareide: – Ja, vi skal det. Vi har en norsk trener som er blitt oppdratt i Danmark.

Eriksen: – Jeg kjenner godt treneren, ja.

Les også: Fotball-VM: Her er programmet og TV-kampene

Hareide: – Vi har også en annen nordmann i Arsenal. Kan du like Martin Ødegaard?

Eriksen: – Riktig godt som type og som spiller. Var han 16 år da han kom til Real Madrid? Og så har han vært i Nederland og sånn. Han skal ha respekt for at han endelig har funnet sin plass. Han spiller flott fotball. Han har overblikk og spiller flott fotball, han passer inn her.

Hareide: – Vi har et håp om han og Erling skal skyte oss til EM.

Eriksen: – Det kan jeg godt forstå.

Christian Eriksen tror Danmark kan gjøre det bra i VM. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Hareide: – Det hadde vært kult hvis Danmark og Norge kom til samme turnering.

Eriksen: – Ja, virkelig. Når var det sist jeg møtte Norge i en landskamp? Jeg tror det ble 1-1. Det må ha vært mot 4-4-2 i gode gamle dager under Olsen? Det er mange år siden.

Hareide: – Hva tror du om Danmark i VM? Hvordan synes du dere har utviklet dere siden vi var sammen sist? Det er gått fire år ...

Eriksen: – Er det gått fire år allerede siden du var trener? Ikke tull, mann. (latter).

Hareide: – Man blir fort gammel.

Eriksen: – Det går hurtig, ja.

Red.anm: Tiden går absolutt fort, men ikke så fort. Hareide ledet sin siste Danmark-kamp i november 2019. Dermed har det faktisk gått tre år, ikke fire. Men Hareide tenkte kanskje på at det er fire år siden de var i VM sammen sist.

Christian Eriksen var ikke superinteressert i å prate om Erling Braut Haaland. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Hareide: – Danmark har hatt supre resultat, spiller godt mot de beste og nå stiger forventningene før VM. Hvor har dere utviklet dere mest spillemessig?

Eriksen: – Det startet med at Morten Olsen hadde sin grunnmur, hvis du ser det fra min landslagskarriere. Og så kom du, og du var mer direkte. Du endret typer og spillere og fikk gode resultater ut av det. Jeg tror Kasper Hjulmand er en liten blanding av det direkte og mer «flow», mer fotball. Og så tror jeg spillerne som kommer inn nå … Talentene og guttene som kommer opp, har satt fart på ting. Det har vært lenge mellom talentene, som meg selv, før de virkelig har satt fart. De nye har grepet sjansen. De er jo heller ikke så unge, de er ikke ferskinger lenger.

Hareide: – Det som også er interessant med Danmark, er at mange av disse nye har spilt sammen på U21. U21 har vært en veldig sterk base for landslaget til Danmark. Det begynte med deg da det var mesterskap i Danmark den gangen. Det var første gang du var med. Og så gikk du til A-landslaget, og så er det bare blitt fylt på med spillere som har spilt mye sammen.

Eriksen: – Ja, definitivt. Du vet jo det selv, da var det de samme 16 spillerne som var med hver gang, og de samme 12 som var med hver kamp. Det er litt av det samme med Hjulmand. Han har funnet sin kjerne av spillere. Det er jo det man skal. Det er ikke så mange kamper å velge til. Det er ikke som i en klubb der du kan velge inn og ut. Det har han funnet. Vi har stolt på hans ideer og ønsket dem velkommen, og vi har virkelig passet inn i den spillestilen han gjerne vil spille.

Er det noe som ikke stresser Christian Eriksen, er det fotball. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Hareide: – Har dere satt dere et mål for VM? Har dere bestemt dere for å vinne det hele?

Eriksen: – Ja, vi har bestemt oss for å vinne det hele (ler). Nei, etter EM så tror jeg målet har endret seg. Våre tanker som lag har endret seg. Da vi var i sluttspill sist, var det et klart mål å komme seg videre fra gruppa og ta det derfra. Det skal vi nå. Vi skal videre fra gruppa, og vi skal komme så langt som mulig. Selvfølgelig må vi være heldig med veien og spille noen gode kamper, men målet for VM blir utvidet når de kommer til en semfinale i EM. Jeg sier «de», jeg var riktignok med i starten av EM. Målet er utvidet, og jeg synes egentlig det er positivt.

Hareide: – Dere tar nivået fordi spillerne er i gode klubber, og er gode spillere, og så kommer dere sammen og tar nivået. Det er stor forskjell fra Norge, for der ble man redde fordi man skulle inn i et mesterskap. Det er kanskje derfor man ikke har kommet seg til et mesterskap, fordi man er redde for å komme over den terskelen. I Danmark er det «selvfølgelig skal vi være med».

Eriksen: – Jajaja, enig. Alle de årene vi ikke har vært med, har vært en skandale. Selvfølgelig har det vært noen dårlige kamper, men hvis vi ikke kvalifiserte oss, var det ikke godt nok. Jeg vet selvsagt ikke akkurat hvordan det er i Norge, men det er den mentaliteten vi har fått i Danmark, både nå og på landslaget før min tid. Vil du spille VM, må du kvalifisere deg. Folk går ut fra at vi skal til et sluttspill.

Les også: Solbakken reagerer på Fifa-grep: – Merkelig

Hareide: – Den selvtilliten – har dere lært det fordi dere dro ut tidlig? Du dro til Ajax, Andreas Christensen til Chelsea, Pierre-Emile Højbjerg til Bayern, Simon Kjær var ute tidlig. Tror du det har noe med det å gjøre?

Eriksen: – Jeg tror det handler om kvaliteten på talentene. På landslaget vårt det jo ingen som ikke spiller i utenlandske klubber. Det er kanskje en gang en håndfull som er innom danske klubber, og de har vært ute og kommet tilbake. Da jeg selv var ungdomsspiller og på starten av landslagskarrieren, var det flere fra Superligaen og dansk liga enn det er nå i alle fall. Jeg tror det handler om at spillerne våre går ut tidligere, griper sjansen og skaper et navn i utlandet.

Hareide: – Skandinavia har jo et godt rykte i Europa på grunn av disiplin og det å levere jevnt. Det er aldri noe bråk med Skandinavia.

Eriksen: – Korrekt (latter).

Christian Eriksen blir en viktig brikke for Danmark i VM. Foto: Lee Smith / Reuters

Hareide: – Det er noe jeg alltid har lurt på med deg, Christian. Jeg ikke vært borti en spiller som har sett rom og tatt rom så godt som du. Du identifiserer rom og tar det selv, eller så ser du hvordan rom kan brukes med ball. Er det medfødt, eller har du trent på det?

Eriksen: – Jeg tror det er en liten blanding. Jeg tror det er noe jeg har vært heldig med, og noe er medfødt. Jeg var virkelig nysgjerrig som ung gutt, jeg ville alltid vite hva som skjedde rundt meg, og jeg var alltid oppmerksom på ting. Det tok jeg med på banen, og så kom teknikken etter hvert.

Hareide: – Du er et godt forbilde for unge gutter og jenter som vil bli som deg, for det ser så lett ut når du gjør det, men det er egentlig vanskelig. Vi ser noe av det samme med Erling Braut Haaland nå, måten han «scanner» rom på. Tror du det er en viktig del av det moderne spillet å kunne gjøre det?

Eriksen: – Det tror jeg. Det kommer litt an på hvilken posisjon du spiller. Er du på midtbanen er du nærmest tvunget til å scanne enda mer. Som høyreback er det ikke like nødvendig.

Hareide: – Snakker dere mye om VM i United-troppen?

Eriksen: – Litte grann. Det er jo begrenset hvor mye du kan snakke om det siden det er en ny kamp hele tiden. Men selvfølgelig blir det nevnt.

Hareide: – Hva er forskjellen på Serie A og Premier League, synes du?

Eriksen: – Tempo og intensitet, helt klart. Når du er en del av ligaen, føler du det skjer mye. Men når du ser en engelsk kamp, skjer det ti ganger mer. I Italia, når du får ballen, handler det meste om å spille den bakover og bygge opp et nytt angrep. I England, når du får ballen, skal det skje noe.

Christian Eriksen mener det ligger i dansk natur å være gode i fotball. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Hareide: – Det er jo nesten ikke engelskmenn på Manchester United lenger. Det er et internasjonalt lag. Hvordan blir lagånden? Hvordan blir samholdet i en stor klubb?

Eriksen: – Det har vært veldig fint. Jeg er selv ny og skal finne ut mye forskjellig. Og det er alltid grupperinger innad i et lag. Det er for eksempel mange som snakker portugisisk, mens syd-amerikanerne snakker mest spansk. Vi har noen engelske, noen snakker fransk, men jeg synes likevel samholdet er veldig fint. Flere av dem har jo vært her lenge og kjenner hverandre godt. Nå er jeg og flere andre her litt nye, og prøver å finne vår plass. Men det har vært fint, jeg er blitt tatt veldig godt imot.

Hareide: – Hvordan er formen nå? Dere har spilt tre kamper i uka hele veien?

Eriksen: – Hele veien. Det var vel kun i august det kun var tre-fire kamper totalt, tror jeg.

Hareide: – Jeg husker før forrige VM, da hadde du spilt mange kamper for Tottenham. Semifinale i Mesterligaen blant annet. Du var litt skadet i lysken, kan jeg huske. Hvordan tror du det blir nå?

Eriksen: – Jeg tror det blir annerledes fysisk. Nå spiller vi hele tiden og kommer inn i kamprytme. Jeg tror nesten man når det punktet at kroppen føles normal fordi man spiller hver fjerde dag likevel. Du venner deg til det. Men det føles ikke som VM ennå, det føles som om man skal spille en annen turnering midt i sesongen, og så fortsetter ligaen igjen. Men kroppen har det faktisk fint. Lysken har vel alltid vært litt øm, men det skal den vel også være når du spiller fotball.

Hareide: – Du løper jo også mye.

Eriksen: – Ja, nettopp.

Tonen var god mellom gamle bekjente på Carrington. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Hareide: – Hva synes du selv om å spille et VM i Qatar?

Eriksen: – Det var en beslutning fra Fifa, og de har selv sagt at det var feil at det kom til Qatar. Der startet feilen. Men å sette opp oss spillere som politikere, det kommer vi aldri til å bli. Vi kommer til å være fotballspillere som spiller for landslaget, som er en del av Fifa, og Fifa velger å spille i Qatar. Så, hvor går grensen og hva er mulighetene? Vi er der som fotballspillere, og politisk gjør vi det vi kan. Men der jo ikke så mye vi kan gjøre, vi vil bare spille fotball. Tidspunktet er jo spesielt i november midt i sesongen. Jeg er spent på hvordan det blir etter VM. Hva skjer hvis man ryker ut tidlig, får du ferie, får du ikke ferie? Er du fresh i januar? Blir du sliten i januar/februar? Normalen er at du kanskje blir sliten senere, men nå kan du ende opp med å bli det mye tidligere.

Hareide: – Jeg får jo spørsmål fordi NRK skal sende det. «Vil du jobbe for et mediehus som viser fotballen?». Og så er svaret at dette mediehuset også vil vise andre forhold i Qatar. Hvordan migrantarbeiderne har det, hvordan folket har det og hvilken stat vi spiller i. Vi hadde jo litt av det samme i Russland, også. Da vi gikk videre fra gruppa la jo alt seg.

Eriksen: – Akkurat. Vi hadde et møte sist med Amnesty. De forklarer hvilke rettigheter som gjelder i de forskjellige landene, og det er jo langt fra de rettigheter vi normalt ser og bør se.

Christian Eriksen har alltid øynene på ballen. Foto: Jon Super / AP

Hareide: – Dere skal faktisk møte nesten de samme lagene i VM-gruppa som sist VM. Frankrike og Australia igjen, og så er Tunisia med. Jeg snakket med Kasper Hjulmand om Tunisia, og han var litt redd for den. Kampen spilles tidlig på dagen, det er varmt og dere møter et godt lag. Frankrike har dere møtt to ganger nå.

Eriksen: – De har vi et godt tak på.

Hareide: – Det virker sånn. Dere har lært dem å kjenne.

Eriksen: – Vi har overgått oss selv og slått dem to ganger. Det har gitt en selvtillit. Det er mange år vi har tenkt at den kampen blir en grell kamp. Men nå blir det en helt annen kamp og trolig et annet lag. De har mange nok spillere å velge mellom. Tunisia kjenner vi ikke. Vi har aldri møtt dem før. De møtte Brasil og tapte, men brasialierne fortalte at det var et ordentlig godt lag. Australia har vi tro på å slå.

Hareide: – Hvem vil dere ha i finalen? Og hvem kommer til finalen, tror du?

Eriksen: Hvem vi vil ha? Vi har jo snakket litt. Hvis vi går videre fra gruppa, har vi Argentina. Det blir kanskje allerede i åttedelsfinalen. I finalen … Det ville vært veldig morsomt å møte Brasil i en VM-finale.

Hareide: – Det hadde vært et høydepunkt i enhver karriere å spille VM-finale mot Brasil.

Eriksen: – Utvilsomt. Så fort man går videre fra gruppa, er det 50/50 hvem man møter. De store landene er som regel med videre. Da vi gikk videre sist VM og ble slått av Kroatia, bommet vi på litt for mange straffer. Og da gikk Kroatia helt til finalen.

Hareide: – Men takk skal du ha for praten, Christian.

Eriksen: – Det var så lite. Hva skal du gjøre nå fremover?

Hareide: – Jeg skal være VM-ekspert for NRK. Og så skal jeg fiske og bare kose meg. Jeg har bygget meg et sommerhus på en øy utenfor Molde. Jeg skal være mest der.

Eriksen: – Fett. Da kan du jo nesten svømme til Danmark!

Hvilket land vinner VM? Brasil Frankrike Argentina England Spania Tyskland Nederland Belgia Portugal Danmark Et annet land Vis resultat